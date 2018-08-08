Геном летучей мыши-"аксакала" поможет найти гены долголетия

По словам ученых, предварительный анализ генома позволил им обнаружить некоторые любопытные особенности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Международная группа генетиков с участием ученых из России расшифровала геном летучей мыши-долгожителя - ночницы Брандта, отдельные особи которой проживают свыше 40 лет, что поможет найти гены, связанные с продолжительностью жизни и долголетием у человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Считается, что продолжительность жизни млекопитающих взаимосвязана с типичной массой их тела. Так, небольшие грызуны живут относительно недолго, тогда как киты, слоны и крупные кошки, живут десятки и даже сотни лет. Иногда эта закономерность нарушается, примером чего служат 30-ти граммовые капские землекопы, живущие около 30 лет, и ночницы Брандта, чья масса не превышает 8 грамм.

Группа генетиков под руководством Вадима Гладышева из Гарвардского университета (США) достаточно давно пытается раскрыть секреты таких необычных животных. Так, в 2011 году они расшифровали геном капского землекопа, а через два года обнаружили механизмы, отвечающие за их "неуязвимость" к раку и долгожительство.

В своей новой работе Гладышев и его коллеги, в том числе несколько ученых из России, расшифровали геном ночниц Брандта (Myotis brandtii). Их геном оказался относительно небольшим по сравнению с другими рукокрылыми - он содержит в себе 1,9 миллиарда нуклеотидов, "букв" ДНК, и около 21 тысячи генов.

По словам ученых, предварительный анализ генома позволил им обнаружить две любопытных особенности. Во-первых, примерно половина генов Myotis brandtii похожа на аналогичные участки в ДНК лошадей, что подтверждает близкое родство рукокрылых и непарнокопытных, о чем свидетельствовали расшифровки геномов других летучих мышей.

Во-вторых, ночницы Брандта обладают уникальной системой из гормонов роста, не похожей на аналогичную часть генома у всех остальных животных. Как полагают Гладышев и его коллеги, именно эти различия могут объяснять то, почему эти млекопитающие живут значительно дольше, чем их сородичи и другие животные с аналогичной массой.