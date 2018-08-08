Новые Hyundai будут красивее, чем Alfa Romeo - ФОТО

Фирменную стилистику азиатского бренда ждет серьезное переосмысление. У каждой модели появится собственное "лицо", а в целом дизайн Hyundai должен стать ярче и сексуальнее, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. При этом первых свежих веяний в стилистике компании можно ожидать уже в следующем году.

О грядущих нововведениях в интервью изданию Automotive News рассказал вице-президент Hyundai по дизайну Сан Юп Ли. По его словам, ранее компания использовала концепцию "семейной внешности", поэтому все Hyundai так или иначе были похожи друг на друга. Сейчас же компания собирается придать своим автомобилям больше "чувственной спортивности", поэтому каждая модель станет уникальной - при естественном сохранении неких общих дизайнерских элементов, в первую очередь, фирменной решетки радиатора.

Сан Юп Ли считает, что автомобилям Hyundai не помешает толика эмоциональности. "Мы хотим максимизировать эмоциональную ценность. Alfa Romeo и Maserati - действительно сексуальные автомобили, повлиявшие даже на немецких производителей. Такую чувственную красоту вы не найдете у массовых брендов. Но мы хотим добиться того, чтобы Hyundai была более сексуальной, чем Alfa Romeo", - подчеркнул дизайнер.

В качестве отдельной дизайнерской задачи Сан Юп Ли выделяет создание особого визуального имиджа для премиальной марки Genesis, которая хоть и входит в концерн Hyundai, должна выглядеть полностью самостоятельно. При этом новому премиальному бренду необходимы собственные дизайнерские традиции, которые еще предстоит сформировать.

Первые наработки в области новой дизайнерской стилистики Hyundai показала на концепте Le Fil Rouge, представленном в марте нынешнего года. Серийные автомобили марки для азиатского рынка уже начали примерять кое-какие нововведения, а повсеместное распространение "чувственная спортивность" должна получить со следующего года.

Сан Юп Ли, занимающий пост вице-президента Hyundai по дизайну, до этого успел отметиться участием в ряде эффектных проектов: например, он участвовал в создании концептов Chevrolet Camaro пятого поколения, Chevrolet Corvette C6 Stingray и Bentley EXP 10 Speed 6.