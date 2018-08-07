Побеждает рак: назван важный продукт в борьбе с онкологией

Профессор Сьюзан Мак Канн и ее коллеги из Университета Буффало (США) выяснили, что риск развития рака молочной железы может быть снижен благодаря употреблению йогурта. Роль, которую молочные продукты могут играть в развитии рака, не совсем понятна, несмотря на многочисленные исследования, но, похоже, она может варьировать в зависимости от типа молочных продуктов. Эксперты изучали связь между видом, количеством употребляемых молочных продуктов и риском развития рака молочной железы. В ходе своих исследований они выявили обратную связь между употреблением йогурта и риском появления рака молочной железы.

В ходе изучения влияния уровня употребления различных молочных продуктов на риск развития рака молочной железы ряд исследований показал, что женщины с высокой степенью потребления молочных продуктов имеют более низкий риск рака молочной железы. В этом исследовании использовались данные, полученные от 1 941 женщин с диагнозом рака молочной железы и взятые из банка данных Института рака Роузэлла, который собирает и хранит медицинскую информацию и образцы крови от больных раком и здоровых людей. Целью исследователей была оценка специфических эффектов молочной пищи на риск развития рака в выборке из 1 237 участников. Все молочные продукты были разделены на молочные продукты в целом, молоко, йогурт, сыр с низким содержанием жира, другие сыры и сладкие молочные продукты.

После оценки нескольких вариативных факторов (возраст, раса, ИМТ, менопаузальный статус, потребление энергии ) авторы обнаружили незначительное снижение (на 15%) риска развития рака молочной железы на фоне употребления молочных продуктов в целом. Такая обратная связь, с наибольшей вероятностью, объяснялась более высоким уровнем употребления йогурта. Исследователи предполагают, что более высокое потребление именно йогурта может благоприятно влиять на иммунную функцию и последующий риск развития рака. В то же время, было установлено, что более высокое потребление крем-сыра ассоциировалось с незначительным возрастанием подобного риска.

Эффекты молочных продуктов оказались неоднозначны, особенно после того, как пациенты были стратифицированы по статусу рецептора эстрогена (ER), что в целом отразились на общем риске развития рака молочной железы. Так, исследователи отметили, что ими наблюдалась положительная связь между употреблением молока и риском развития ER-рака молочной железы (+ 58%). Таким образом, определенные молочные продукты могут способствовать риску развития рака молочной железы у женщин, хотя этот риск зависит от типа употребляемых молочных продуктов. Авторы призвали к дальнейшим исследованиям, чтобы подтвердить защитный потенциал йогурта в отношении рака.