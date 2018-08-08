Ученые назвали положительное свойство стресса
В стрессовой ситуации человек лучше усваивает негативную информацию, нежели когда он находится в состоянии покоя. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского университетского колледжа, пишет Journal of Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В эксперименте приняли участие 35 человек. Они были поделены на две группы, первой из которых предлагалось решить шесть математических задач за полминуты, после чего выступить с докладом на ранее неизвестную тему. Вторая группа в это время выполняла несложные письменные упражнения.
После этого участникам исследования нужно было вспомнить сложные ситуации из своей жизни и дать им оценку. В результате было установлено, что стресс воздействует на критическое мышление - спокойные люди лучше усваивают положительную информацию, в то время как те, кто находится под воздействием стресса, наоборот, усваивают имеющие негативную окраску сведения, которыми они в обычной жизни пренебрегают.
Второй этап исследования проводился в Колорадо с участием 28 пожарных. Всем добровольцам дали такие же задания. В итоге ученые подтвердили свои выводы.
Ранее исследователи установили, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки может снизить влияние стресса на организм.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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