Ford поможет водителю не выехать на встречку - ФОТО

Компания Ford анонсировала систему Wrong Way Alert, которая, возможно, поможет водителю не выехать на встречку, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

"Мозг" системы оперирует информацией, которую получает от бортового ассистента распознавания дорожных знаков, а также от навигационной системы и должна фиксировать выезд на встречную полосу, предупреждая об этом водителя звуковым сигналом и текстовым сообщением на приборной панели. Однако, как официально заявили разработчики, система предназначена в основном для предупреждения съездов с магистралей (или выездов на них) в неверном направлении, так как опирается прежде всего на знаки "Проезд запрещен", причем чем их больше - тем лучше.

Создатели системы отмечают, что в европейских странах выезд на встречную полосу чаще всего становится следствием ошибки водителя: едущих "против шерсти" в Европе называют "водителями-призраками".

"Последствия такой ошибки могут быть ужасающими. Уставшие, запутавшиеся в дорожных знаках или дезориентированные плохой видимостью из-за непогоды водители могут ошибиться с поворотом - и внезапно обнаружить, что они подвергли себя и других людей на шоссе серьезнейшей опасности", - подчеркнул Ян Гестен, инженер-разработчик систем помощи водителю из европейского подразделения Ford.

Новинка от Ford прошла испытания на тестовом полигоне в Бельгии и при помощи виртуальных технологий. В Австрии, Германии и Швейцарии система Wrong Way Alert уже доступна к заказу покупателям Ford Focus, но, по всей видимости, производитель будет работать над распространением системы и на других рынках.