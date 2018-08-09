Ford поможет водителю не выехать на встречку - ФОТО
"Мозг" системы оперирует информацией, которую получает от бортового ассистента распознавания дорожных знаков, а также от навигационной системы и должна фиксировать выезд на встречную полосу, предупреждая об этом водителя звуковым сигналом и текстовым сообщением на приборной панели. Однако, как официально заявили разработчики, система предназначена в основном для предупреждения съездов с магистралей (или выездов на них) в неверном направлении, так как опирается прежде всего на знаки "Проезд запрещен", причем чем их больше - тем лучше.
Создатели системы отмечают, что в европейских странах выезд на встречную полосу чаще всего становится следствием ошибки водителя: едущих "против шерсти" в Европе называют "водителями-призраками".
"Последствия такой ошибки могут быть ужасающими. Уставшие, запутавшиеся в дорожных знаках или дезориентированные плохой видимостью из-за непогоды водители могут ошибиться с поворотом - и внезапно обнаружить, что они подвергли себя и других людей на шоссе серьезнейшей опасности", - подчеркнул Ян Гестен, инженер-разработчик систем помощи водителю из европейского подразделения Ford.
Новинка от Ford прошла испытания на тестовом полигоне в Бельгии и при помощи виртуальных технологий. В Австрии, Германии и Швейцарии система Wrong Way Alert уже доступна к заказу покупателям Ford Focus, но, по всей видимости, производитель будет работать над распространением системы и на других рынках.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!