«Котик с персиками» покорил Сеть - ФОТО

А как вы считаете, почему кот так любит проводить время с фруктами?

Журналистка из Кливленда, США, Лидия Кутрэ на днях опубликовала фотографии кота, который очень любит лежать рядом с персиками, передает Day.Az со ссылкой на Moya-planeta. "Кот моих родителей необъяснимо любит персики, и это самая восхитительная вещь. Они регулярно шлют в наш семейный чат новые фотографии кота, который зависает с персиками. Сейчас это самые важные уведомления, которые я получаю на свой телефон", - написала девушка.

Кот по кличке Оззи не пытается съесть фрукты, он только охраняет их и проводит с ними время. В Сети выдвинули предположения, что он принимет пушистые комочки за своих детенышей или думает, что это кошачьи яйца, откуда вылупятся котята. Кто-то предположил, что Оззи одинок. Но оказалось, что у него есть кошка Дарси, которая ждет, пока кот перестанет проводить столько времени с фруктами. "Моя Планета" сообщала, что самый маленький кот в мире вызвал бурю нежности.