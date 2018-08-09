Уродство ради красоты: татуировки на лице женщин племени в Мьянме

В холмах на северо-западе Мьянмы проживает уникальное племя, где татуировки на лицах женщин считаются эталоном красоты. Однако во времена зарождения этой традиции, рисунки на лицах молодых барышень были призваны обезобразить их, и тому есть причина. Как отмечают историки, традиция татуирования лиц местных женщин сохраняется уже долгие столетия, передает Day.Az со ссылкой на Rambler.

В те далекие времена богачи отправляли на данные территории воинов с целью забрать молодых девушек в рабство. Мужчины решили обезопасить от похищения своих женщин, сделав их некрасивыми для чужаков. На их лицах татуировали самые разные рисунки, которые должны были отпугнуть захватчиков. Таким образом многие девушки спаслись от рабства, но вскоре практика татуирования стала традицией, а в современности превратилась в эталон красоты.

В племени принято делать татуировки в виде паутины, точечные тату или те, что почти полностью покрывали лицо чернилами. Сам процесс может продолжаться до трех дней, и то, насколько растянется работа, зависит от типа рисунка. Иглами выступают шипы растений или бамбук, а чернилами - сажа. Нередко для аналогичных целей служили разные растения, свиной жир или даже желчь коровы.

Татуировка наносится девочкам в возрасте 10 лет, которым приходится терпеть мучения ради возможности выйти замуж. Одна жительница деревни рассказывала, что перед церемонией татуирования ей пришлось есть исключительно сахарный тростник и пить чай, а мясо и орехи ей были противопоказаны. В ходе нанесения тату она испытывала ужасную боль и много плакала, но не имела возможности пошевелиться.

Еще три дня после работы лицо девочки кровоточило, а ее мать клала на раны свежие листья бобов, чтобы хотя бы как-то облегчить боль. Девушки не знают другого пути, поскольку не хотят выглядеть как мужчины без татуировок, а местные представители сильного пола берут в жены только татуированных дам.]]>