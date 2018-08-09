Пугающие предсказания Стивена Хокинга
9 августа 2018 04:03 143
Стивен Хокинг - один из самых выдающихся учёных прошлого века. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Хокинг прожил длинную жизнь и посвятил себя науке, передает Day.Az со ссылкой на Rambler. Он сделал массу открытий, масштаб которых в полной мере оценят только потомки, но также учёный делал предсказания относительно будущего человечества и планеты. И здесь он не был оптимистом.
1. Генетически модифицированные вакцины нанесут ответный удар. Игры с ДНК опасны, потому что исследователи не знают всех отдалённых последствий воздействия генетически модифицированных препаратов на организм. И не исключено, что последствия активного внедрения таких медикаментов и вакцин будут катастрофическими.
2. Землю захватят инопланетяне. Хокинг всю жизнь занимался изучением космоса и верил в инопланетян. Учитывая число галактик и планет, где имеются подходящие условия, жизнь могла зародиться не только на Земле. И если развитые инопланетные существа доберутся до нас, то они любо уничтожат человечество, либо будут изучать его.
3. Роботы вытеснят людей. Большую часть жизни Хокинг провёл в неподвижности, и повседневные занятия и общение его с другими сильно зависели от автоматических устройств. Сам учёный не особо доверял искусственному интеллекту, хотя активно им пользовался, и предполагал, что со временем роботы станут новой формой жизни, превосходящей человеческую по всем параметрам. А поумневшие и неуязвимые физически роботы вполне могут пожелать избавиться от людей.
Нажмите на видео для просмотра:
00:32 344
«Котик с персиками» покорил Сеть - ФОТО
8 августа 16:50 723
Ученые выяснили, как диета влияет на мужчин и женщин
8 августа 13:43 597
B CШA чepнoпepaя aкулa cпpoвoциpoвaлa пaнику нa пляжe - ФОТО
8 августа 23:57
Антииранские санкции США больно ударят по Армении
8 августа 23:42
МИД России об особом правовом статусе Каспия
8 августа 22:10
İsmayıllıda müəmma - VİDEO
8 августа 21:34
Тяжелое ДТП в Азербайджане, много пострадавших
8 августа 21:33
В США судят армянского оборотня в погонах - ПОДРОБНОСТИ
8 августа 20:50
В Египте построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию
8 августа 20:43
Задержан брат экс-премьера Армении
8 августа 20:32
Yol qəzasında 11 nəfər xəsarət alıb - Azərbaycanda
-
8 Авг. 11:23 12 937
-
8 Авг. 09:22 11 391
-
8 Авг. 13:11 4 256
-
8 Авг. 16:22 3 605
-
8 Авг. 10:44 2 833