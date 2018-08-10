Обновленный Toyota Land Cruiser 200 получит новое "лицо" - ФОТО

"Крузак" нынешнего поколения выпускается с различными доработками с 2007 года и будет производиться еще как минимум несколько лет. Однако, похоже, очередного легкого рестайлинга знаменитому внедорожнику не избежать, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

В социальных сетях появились изображения флагманского Toyota Land Cruiser в версии GXR (она выпускается для рынка Ближнего Востока), получившего ряд легких доработок экстерьера. Автор публикации утверждает, что ему удалось получить доступ к изображениям внедорожника 2019 модельного года, и именно так будет выглядеть рестайлинг популярной модели.

Судя по фото, "Крузер" ожидают переработка переднего бампера, который получит более агрессивные очертания, а также модифицированная решетка радиатора - она выглядит заметно аскетичнее в основном из-за уменьшившегося количества горизонтальных планок. Со стороны кормы изменения почти незаметны и исчерпываются, по большому счету, легкой доработкой бампера.

Вероятнее всего, если опубликованные фото действительно являются изображениями обновленного Toyota Land Cruiser, то такие доработки внедорожник получит на рынке Ближнего Востока.