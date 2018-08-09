Ужасающая схватка ягуара и аллигатора в воде попала на камеры - ВИДЕО

Невероятная схватка огромного ягуара и каймана в водах реки Рио-Негро на территории национального парка в Бразилии попала на видео. Путешественники из Нидерландов сумели запечатлеть момент драматичного поединка, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ягуар схватил огромного аллигатора за нижнюю челюсть, чем обезопасил себя от укуса, однако рептилия не думала сдаваться и попыталась затащить своего противника под воду.

"Всякий раз, когда я показываю это видео другим, они всегда поражаются. Большинство людей удивлены тем, что ягуар смог выиграть битву в воде против каймана, да и я, честно говоря, тоже", - поделилась 21-летняя Даниэль Хантер, которая и стала автором захватывающих кадров.

Всего противостояние между кайманом и ягуаром длилось около четверти часа, рассказали путешественники Daily Mail. В итоге сухопутному хищнику удалось взять верх над земноводным, и он победоносно вытащил свою жертву на берег.

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