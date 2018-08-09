Врачи: спать слишком долго может быть смертельно опасно

Если человек спит по 10 часов, у него на 30 процентов повышается риск преждевременной смерти по сравнению с человеком, спящим по 7 часов, передает News-medical.net.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт MedDaily, вопрос связи продолжительности, качества сна, сердечно-сосудистых проблем и смертности ученые исследовали на примере более 3 миллионов человек, ранее участвовавших в других изысканиях.

Известно, что недосып крайне опасен для здоровья. Но, оказывается, вредно спать слишком долго тоже. Так, продолжительность сна более 10 часов приводит к повышению риска смерти от инсульта на 56 процентов и риска смерти от сердечно-сосудистого недуга - на 49 процентов.

Кстати, согласно последним исследованиям японских ученых, непродолжительный и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше шестидесяти лет. Данный вывод был сделан по итогам десятилетнего наблюдения за 1517 людьми.

В этот период у 294 добровольцев была диагностирована деменция, а 282 человека скончались. Оказалось, что показатели заболеваемости деменцией и смертности выше у тех, кто спал менее пяти часов или более десяти часов в сутки, по сравнению с теми, кто спал от 5-6 до 9 часов.