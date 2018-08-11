15 фотошедевров с конкурса «Лучшая фотография природы» от National Geographic - ФОТО

Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам подборку лучших снимков конкурса "Лучшая фотография природы" от National Geographic и она придется по душе каждому, кто ценит красоту этого мира. Если вы давно не испытывали восторга от того, как прекрасна наша планета, то вам точно стоит посмотреть эти фотографии.

Орангутанг прячется за деревом, пересекая реку Борнео, которая кишит крокодилами.