15 фотошедевров с конкурса «Лучшая фотография природы» от National Geographic - ФОТО
Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам подборку лучших снимков конкурса "Лучшая фотография природы" от National Geographic и она придется по душе каждому, кто ценит красоту этого мира. Если вы давно не испытывали восторга от того, как прекрасна наша планета, то вам точно стоит посмотреть эти фотографии.
Орангутанг прячется за деревом, пересекая реку Борнео, которая кишит крокодилами.
Солнце в каньоне Душаньцзы в Китае.
Карибские розовые фламинго кормят своих птенцов.
Закат на Фарерских островах.
Тупик, остров Мачайас-Сил, залив Мэн.
Японская макака в водах термального источника.
Утренний туман на озере Куйдель, Румыния.
Белохвостый орлан безучастно наблюдает за стычкой двух серых цапель.
Лава вулкана Килауэа стекает в океан на Гавайях.
Большая серая сова охотится на поле в Нью-Гэмпшире.
Заснеженные деревья в Такашиме, Япония.
Семья карликовых соколок: родители и 5 малышей.
Жизнь - борьба.
Летучая рыба, Палм-Бич, Флорида.
Кедровое дерево плывет вниз по течению в Британской Колумбии, Канада.
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