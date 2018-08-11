Дожили! Новый кроссовер Ford Territory оказался дешевым "китайцем" - ФОТО

Концерн Ford анонсировал новый доступный кроссовер под названием Ford Territory. Однако, на поверку выяснилось, что новинку в модельный ряд компания заполучила путем переименования кроссовера китайской марки, уже вовсю продающегося в КНР, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Официально заявлено, что Ford при помощи "совершенно новой модели" Territory планирует утвердить свои позиции в сегменте кроссоверов на крупнейшем рынке мира, предлагая "больше автомобиля за меньшие деньги". Об этом со ссылкой на вице-президента концерна по глобальным рынкам сообщает Detroit Free Press.

Смущает лишь несомненное сходство между анонсированным Ford Territory и вышедшим на рынок Китая в 2016 году вседорожником Yusheng S330, который в Поднебесной оценен в эквивалент 7 300 долларов. Кстати, само название модели Territory взято не с потолка, а позаимствовано у одноименного вседорожника марки Ford, который когда-то выпускался в Австралии.

Yusheng S330

Впрочем, вряд ли кто-то осмелится выдвинуть в адрес Ford обвинение в плагиате: бренд Yusheng входит в состав концерна JMC, а у того, в свою очередь, имеется в Китае полноценное совместное предприятие с "Фордом". Право же говорить о разработке новинки специально для китайского рынка американцам вроде как дает некоторая модернизация исходного кроссовера, которую они провели параллельно с переименованием.

Ford Territory отличается от китайского донора в первую очередь оформлением передней части автомобиля с новой пластикой бамперов, иными ходовыми огнями, видоизмененными оптикой и радиаторной решеткой. Кроме того, "новинка" получила и заметно переработанное оформление интерьера. Набор силовых установок для кроссовера останутся теми же, что и у "китайца". Yusheng S330 у себя на родине предлагается с бензиновым турбомотором, который развивает 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Вседорожник может быть как полноприводным, так и иметь привод на переднюю ось.

Пока в Ford заявляют о том, что Territory будет продаваться исключительно на китайском рынке. В будущем эта стратегия может и претерпеть некоторые изменения, но сейчас задача "новинки" - поправить несколько пошатнувшееся положение концерна в Поднебесной.