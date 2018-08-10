Найдена область мозга, отвечающая за депрессию

Нейробиологи из Массачусетского технологического института выявили область мозга, которая может отвечать за развитие депрессии и тревожности. Исследование было опубликовано в журнале Neuron, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследованиях на макаках ученые стимулировали электрическим током хвостатое ядро мозга - область полосатого тела, отвечающего за некоторые поведенческие реакции. До и после этого им предлагали вознаграждение в виде сока, но на пути к ммиске они получали получали струю воздуха в морду. При этом в разных экспериментах объем сока и сила струи были разными. Если до стимуляции макаки могли преодолеть неприятный стимул, чтобы добраться до угощения, то после нее им было достаточно даже слабого воздушного потока, чтобы отступить от цели. Такая реакция длилась более суток и затем постепенно сходила на нет.

Результаты исследования показывают, что после стимуляции хвостатого ядра для животных падала ценность награды, а неприятный стимул становился более значимым, поясняют исследователи. При этом МРТ показывало аномальную активность медиальной префронтальной коры, соединяющейся с хвостатым ядром. По мнению исследователей, стимуляция хвостатого ядра может неким образом нарушать работу нейромедиатора дофамина, нехватка которого приводит к депрессии. Они надеются, что эти данные помогут лучше разобраться в физиологических особенностях болезни и разработать новые способы ее лечения.