Во Вьетнаме обнаружено загадочное морское существо - ВИДЕО

10 августа 2018 15:07

Во Вьетнаме обнаружено загадочное морское существо с огромным количеством щупалец. Видео, на котором запечатлен странный обитатель моря, размещено в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Существо вызывает инопланетные ассоциации и обладает структурой тела, напоминающей звезду: центр, несколько крупных щупалец, из каждого растет еще несколько щупалец. Все конечности "инопланетянина" находились в постоянном движении, что особенно впечатлило очевидцев. Его обнаружили 29 июля.

Как сообщается в пояснении к видео, существо выловил туристический гид в провинции Кинь-Джианг. Удивившись находке, мужчина показал ее местным жителям, но опознать создание никто не смог. Очевидцы пришли к выводу, что это некий вид живого морского сорняка.

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Bu nədir: həşərat, balıq, yoxsa bitki?

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