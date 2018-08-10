Представлен первый в мире самолет с графеновым покрытием

На прошедшем авиасалоне "Фарнборо" инженеры из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) (Великобритания) представили беспилотный летательный аппарат, который, по их словам, является первым в мире самолетом с покрытием из графена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Rambler.ru, аппарат, в ширину составляющий 3,5 метра, получил название Juno. Его фюзеляж имеет покрытие из графена; кроме того, самолет оснащен графеновыми батареями и содержит детали, напечатанные на 3D-принтере.

Как пишет портал New Atlas, графен, будучи очень прочным материалом, позволяет добавить прочности другим материалам фюзеляжа - последних, таким образом, может быть использовано меньше, что, естественно, помогает снизить массу аппарата. Кроме того, как отмечает портал, благодаря теплопроводности графена фюзеляж будет менее подвержен обледенению, а электропроводность материала позволит - в случае попадания молнии - рассеивать энергию удара по всей поверхности фюзеляжа.

В ближайшие два месяца, как сообщается, разработчики Juno планируют провести первые полеты аппарата и дальнейшие тесты.