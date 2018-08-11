Сколько зарабатывают производители с каждого проданного авто
Человек всегда считает, что у другого карман шире и денег больше. Так можно подумать и о многих автомобильных производителях, особенно, если говорить о премиальных и люксовых брендах вроде Bentley и продвинутой Tesla. На самом деле это не всегда так, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Так, согласно последним исследованиям, каждый проданный автомобиль приносит Bentley убытки в размере 17 тысяч евро! Почему так? Как говорится в докладе, причиной тому являются большие инвестиции британской марки в разработку гибридных и электрических установок.
Не в плюсе и Илон Маск. С каждого проданного электромобиля Tesla не просто ничего не зарабатывает, а теряет - минус 11 тысяч евро.
Также в отчете указывается, что группа Jaguar Land Rover зарабатывает с каждой машины порядка 800 евро.
Если говорить о лидерах среди автопроизводителей, больше всего с каждого проданной машины зарабатывают такие бренды:
Porsche - 17 тысяч евро (лучший показатель среди немецких марок)
Audi, BMW, Mercedes-Benz - 9 тысяч евро
Maserati - 5 тысяч евро
А больше всего зарабатывает на каждом проданном авто Ferrari - 69 тысяч евро. Это лучший показатель в автоиндустрии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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