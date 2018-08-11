Грядет солнечное затмение и звездопад: что ни в коем случае нельзя делать

11 августа произойдет сразу два редких небесных события. Солнечное затмение и самый сильный звездопад в году - ожидается до ста метеоров в час.

Частное солнечное затмение будет лучше всего видно в северной части Северной Америки, в Гренландии и северных частях Европы и Азии. Напомним, что при частном затмении солнечный диск перекрывается лишь частично, небо темнеет не так сильно как при полном, звезды не видны.

Дни затмений отлично подходят для расставания с прошлым, отказа от плохих привычек, начала диет и чисток организма, настройки на реализацию желаний.

Что нельзя делать в день солнечного затмения 11 августа: