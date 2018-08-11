Грядет солнечное затмение и звездопад: что ни в коем случае нельзя делать

11 августа 2018 10:47

11 августа произойдет сразу два редких небесных события. Солнечное затмение и самый сильный звездопад в году - ожидается до ста метеоров в час.

Частное солнечное затмение будет лучше всего видно в северной части Северной Америки, в Гренландии и северных частях Европы и Азии. Напомним, что при частном затмении солнечный диск перекрывается лишь частично, небо темнеет не так сильно как при полном, звезды не видны.

Дни затмений отлично подходят для расставания с прошлым, отказа от плохих привычек, начала диет и чисток организма, настройки на реализацию желаний.

Что нельзя делать в день солнечного затмения 11 августа:

  • Проводить любые медицинские вмешательства;
  • Не рекомендуется проводить денежные операции и ни в коем случае нельзя брать взаймы у малознакомых людей;
  • Принимать участие в массовых мероприятиях;
  • Казино и всевозможные лотереи в период солнечного затмения тоже под запретом;
  • Любая мысль может стать материальной, поэтому в день затмения нужно без жалости расставаться с депрессией и апатией;
  • Не советую заключать важные сделки, подписывать серьезные документы;
  • Также в день солнечного затмения стоит ограничить себя в общении, ведь даже дружеские посиделки могут перерасти в крупную ссору;
  • Стоит соблюдать осторожность и избегать дальних поездок по оживленным трассам, ведь в период затмений возрастает количество аварий.
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