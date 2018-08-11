5 вещей, которые могут быть вреднее курения

Курение - одна из самых нездоровых привычек, которые есть у человека. Помимо все возрастающего риска рака легких (который, по данным исследований, становится меньше в два раза после 10 лет без сигарет), оно связано с увеличением вероятности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также другими серьезными состояниями здоровья, касающимися в основном дыхательной системы, заболеваний горла и гортани. Об этос передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

К счастью, число курильщиков постепенно сокращается. Пропаганда здорового образа жизни, сделавшая курение не таким модным, как это было раньше, и государственная политика в отношении сигарет дали свои плоды. Уровень взрослого курящего населения США снизился с 42% в 1965 году до 15% в 2015 году. В России за последние годы доля курильщиков также значительно снизилась: с 40% в 2013 году до 32% в 2015 году и 26% в 2017 году.

Тем не менее, есть несколько факторов риска, которые при прочих равных условиях могут быть опаснее, чем курение. В основном потому, что их бывает сложнее исключить из своей жизни, поясняют эксперты. Что это за факторы - рассказываем прямо сейчас.

Одиночество

Рост популярности социальных сетей и ослабление личных контактов привели к тому, что Вивек Мерти (Vivek Murthy), доктор медицинских наук и главный американский хирург, назвал одиночество глобальной эпидемией. И да, оно может быть смертельно опасным. Исследований на тему много, но мы расскажем об одном: ученые из Университета Бригама Янга (Brigham Young University) обнаружили, что одиночество уменьшает продолжительность жизни человека с той же скоростью, что и 15 сигарет в день.

Сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни без достаточно количества двигательной активности увеличивает риск развития различных видов рака, гласит исследование на тему, проведенное в 2014 году. Как сообщает Business Insider, для получения максимально точных результатов ученые включили в метаанализ данные 4 000 000 человек. В итоге выяснилось, что увеличение сидения в течение дня на каждые два часа связано с повышением шансов получить рак толстой кишки, эндометрия и легких. Причем, независимо от того, что еще делал человек в течение дня.

Недостаток сна

Центры по контролю и профилактике заболеваний США называют лишение сна основной проблемой общественного здравоохранения: данные неутешительны - от 50 до 70 миллионов американцев имеют расстройство сна той или иной степени. И то же самое, добавляют эксперты, происходит с жителями всех развитых стран.

Профессор Валерий Гафаров из Всемирной организации здравоохранения заявил в 2015 году, что недостаток сна повышает риск инсульта и сердечного приступа в той же степени, что и регулярное курение табака. "Плохой сон следует рассматривать как изменяемый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний наряду с курением, отсутствием физических упражнений и плохой диетой", - заключил он.

Солярий

Загар в солярии может казаться более контролируемой версией обычного загара - но это мнение ошибочно. Исследователи говорят, что риски загара как в солярии, так и на пляже (без соответствующей защиты) вполне можно сравнивать с курением. В 2014 году в JAMA было опубликовано исследование, в ходе которого ученым удалось установить, что загар в солярии приводит к большему количеству случаев рака кожи, чем курение - к количеству случаев рака легких.

Неправильное питание

Многочисленные исследования показали, что сладкие, обработанные и с высоким содержанием транс-жиров продукты могут увеличивать риск возникновения смертельно опасных заболеваний на одинаковых, если не на более высоких, уровнях с курением. Так, в 2016 году ученые, исследовавшие связь преждевременной смерти и нездорового питания, пришли к выводу, что смертность от неправильных пищевых привычек превышает смертность от алкоголя, наркотиков, незащищенного секса и сигарет вместе взятых. Звучит невероятно - и тем не менее.