В Швейцарии открылся отель «ноль звезд» под открытым небом

В швейцарском округе Тоггенбург открылся отель без стен и крыши, однако номер в нем обойдется в сумму, эквивалентную минимум 19 тыс. рублей за ночь. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным Design Boom, отель представляет собой три номера под открытым небом. Клиентам предоставляется кровать, расположенная на живописном склоне, две тумбочки, светильник, завтрак и безалкогольные напитки.

Обслуживать посетителей будет дворецкий, который принесет еду и кофе.

При этом отель предусматривает и варианты на случай плохой погоды. Укрыться от дождя постояльцы смогут в расположенной неподалеку альпийской хижине или старинном доме.

Отель уже облюбовали туристы. Бронировать номера всем желающим приходится заблаговременно. Сразу после открытия были зарезервированы более половины доступных ночей. Запросы подали 4,5 тыс. человек.

В апреле сообщалось, что осенью 2018 года на Мальдивах планируют открыть подводную гостиницу. Номер будет расположен на глубине более 50 м под водами Индийского океана. Стоимость строительства такого отеля оценивается в $15 млн.