Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты

Можно ли есть немытые овощи и фрукты? Вопрос, согласитесь, риторический. Просто потому, что все мы летом гостили в деревне у бабушки, и почти все мы воровали яблоки или клубнику из соседского огорода, о мытье которых речи, разумеется, ни шло. Став взрослыми, мы стали мыть овощи и фрукты потому, что узнали - они могут стать причиной кишечной инфекции, иногда довольно серьезной и с очень неприятными последствиями. Но только ли в этом дело? Оказывается, не совсем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

8-летняя девочка из Нью-Дели, о которой пишет Daily Mail, страдала от острых головных болей, вызывающих у нее эпилептические припадки. Врачи подозревали мозговые образования, так что лечили пациентку, имя которой не называется, все увеличивающимися дозами стероидных препаратов. Но вместо того, чтобы уменьшить симптоматику, терапия спровоцировала увеличение веса (с 40 до 60 килограммов), проблемы с дыханием и неспособность ходить.

Увидев, что лечение не помогает, отчаявшиеся родители повезли дочь в Fortis Hopsital в Гургаоне, где сканирование мозга показало наличие в нем 100 белых точек. Так врачи установили, что девочка страдает от нейроцистицеркоза.

Нейроцистицеркоз - состояние, вызванное личиночными кистами свиного солитера (Taenia solium). Кисты, говорят эксперты, могут проникать в мозг, что приводит к угрожающим жизни припадкам.

Обычно состояние развивается у людей, которые потребляют недоваренную свинину. Но микроскопические яйца также могут попасть в организм из других продуктов, зараженных ленточными червями (например, недостаточно хорошо помытых фруктов и овощей). Предотвратить его, говорят специалисты, можно путем тщательного мытья рук.

Возвращаясь к 8-летней девочке, врачи предположили, что личинки свиного цепня перемещались в ее организме по кровотоку, так что из желудка попали в мозг. В желудке, в свою очередь, они могли оказаться после поедания недоваренной свинины, но, что более вероятно, учитывая возраст пациентки, после потребления немытых фруктов.

У этой истории счастливый конец: правильное медикаментозное лечение, направленное сначала на уменьшение опухоли, а затем на убийство ленточных червей, помогло девочке выздороветь и снова начать ходить. Кроме того, она потеряла вес, который набрала на стероидах, так что смогла пойти в школу, по которой успела соскучиться.

"Мы понятия не имели, что у нашей дочери может быть что-то настолько страшное, - признались родители. - Но мы думаем, нам повезло в том смысле, что дочка получила лечение до того, как личинки превратились в червей, которые могли нанести ее мозгу урон значительно больший".

По данным ВОЗ, нейроцистицеркоз является наиболее предотвратимой причиной эпилепсии во всем мире и, по оценкам специалистов, составляет около 30% всех случаев.