В Бермудском треугольнике обнаружили "корабль пришельцев"
Команда американских исследователей нашла в Карибском море причудливое образование, которое некоторые исследователи склонны считать "кораблем пришельцев", сообщает Daily Mail.
Охотник за сокровищами Даррел Миклош, который занимается поиском затонувших кораблей в Карибском море, обнаружил в районе Бермудского треугольника образование, покрытое кораллами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Ничего подобного я вообще никогда не видел, - рассказывает Миклош. - Из отвесной скалы торчат 15 образований, каждое размером с пушку военного корабля. Я повидал много затонувших кораблей, этот объект не похож ни на один из них".
По словам работавшего с искателем сокровищ геофизика, возраст подводной растительности, покрывающей находку, может составлять сотни, если не тысячи лет. По мнению ученых, из-за сильного магнитного поля здесь ничего не могло вырасти, однако увиденное свидетельствует об обратном - кораллы покрывают собой площадь примерно в 100 квадратных метров.
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