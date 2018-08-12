NASA запустило зонд для изучения Солнца

Ракета-носитель Delta IV Heavy стартовала во Флориде с зондом Parker Solar Probe, который будет изучать солнечную корону, трансляцию запуска ведет НАСА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Старт принадлежащей компании United Launch Alliance ракеты был дан в 10:40 мск с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Ракета должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль. Для этого запуска и без того одну из самых мощных в настоящее время в мире ракету оснастили дополнительной третьей ступенью. Как сообщила ULA, твердотопливная третья ступень Star 48BV предоставлена компанией Northrop Grumman Innovation Systems.

Parker Solar Probe, который назван в честь астрофизика Юджина Паркера, предстоит в течение предстоящих семи лет совершить 24 витка вокруг Солнца. Создатели зонда рассчитывают, что он сможет приблизиться к звезде на расстояние 6,1 миллиона километров над ее поверхностью. Так близко к Солнцу раньше не приближался ни один созданный человеком зонд.

Parker Solar Probe оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который должен защитить зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".