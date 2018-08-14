Неожиданные причины неприятного запаха изо рта

Причиной плохого запаха изо рта может быть не только съеденный накануне лук или чеснок. Или - выпитый алкоголь и заболевания ЖКТ. Ученые обращают внимание на 6 неожиданных с точки зрения традиционного мнения, но доказанных причин этого явления.Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям эти причины:

1. Заложенность носа - хроническая или острая. В том случае, когда носовые проходы и пазухи забиты, человек вынужден дышать ртом. В результате ротовая полость пересыхает. А ведь именно слюна смывает патогенные бактерии, которые и являются причинами неприятного аромата изо рта. Она - природный антисептик, сохраняющий нормальную микрофлору полости.

2. Частые перекусы - сладкие либо соленые (орешки, чипсы). Содержащиеся в рафинированных продуктах сахара - питательная среда для болезнетворных микроорганизмов. Нормальный естественный баланс нарушается, и появляются все его характерные признаки: кариес зубов и неприятный запах, а также - болезни десен и мягких тканей.

3. Ополаскиватели для рта. Но не все, а те, что содержат спирт в высокой концентрации (свыше 10%). Он иссушает слизистые, резко сокращает количество слюны. Тем самым появляется резкий затхлый запах, который сохраняется достаточно длительное время.

4. Диета с минимальным содержанием жиров и углеводов. Такой режим питания, особенно - поддерживаемый часто или в течение длительного времени, приводит к увеличению выработки аммиака. Это характерный побочный эффект высокобелковых диет. Аромат крайне неприятен, он напоминает разлагающиеся гниющие плоды и очень стоек.

5. Излишняя гигиена полости рта. Например, использование жестких нитей для зубов, специальных приспособлений для чистки языка и десен. Микротрещины заселяются грамотрицательными бактериями, которые в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают отходы, пахнущие как сернистые соединения. Достаточно плотные клетки этих микроорганизмов прочно удерживаются на той среде, которую они заселили. Поэтому борьба с ними будет кропотливой и долгой.

6. Стресс, нервозность, страх. В этом состоянии человек чувствует пересыхание во рту и горле. Это некомфортно. Но очень комфортно бактериям, которые начинают размножаться с молниеносной скоростью. Результат очевидный, хотя и неожиданный- неприятный запах изо рта.

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