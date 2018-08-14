Никто не узнает наверняка как жилось женам известных гангстеров. Однако многое указывает на то, что в супружеской жизни эти опасные люди являлись заботливыми и любящими, пока весь мир боялся одного факта их существования. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, как жили супруги опасных гангстеров

Аль Капоне

Итальянец женился в возрасте 19 лет на продавщице, которая была на год младше него. В день свадьбы девушка уже ждала ребенка от Аль Капоне, который заразил сифилисом свою будущую жену, и болезнь передалась ребенку в утробе.

Несмотря на все неурядицы, Мэй Джозефина Кафлин с трепетом относилась к избраннику и оставалась с ним до конца. Сам мафиози всячески пытался защитить семью от проблем.

Лаки Лучано

Знакомство мафиози с будущей возлюбленной имело метсо на итальянском курорте, где девушка работала танцовщицей. Их не смутила 24-летняя разница в возрасте, и вместе они прожили счастливых 11 лет. Игеа была осведомлена, чем занимается ее мужчина, поскольку им пришлось убегать от преследования. Идиллия закончилась трагически, когда Игеа умерла от рака, а Лаки Лучиано после этого так и не сумел полностью восстановить управление синдикатом, пытаясь заглушить боль от потери любовницами.

Джек Легс Даймонд

Алиса Даймонд выросла в набожной и скромной семье, поэтому отличалась исключительной преданностью мужу. Она и не думала о разводе, несмотря на то, что прекрасно знала о многочисленных изменах. Девушка осуждала супруга за преступную деятельность, но не имела непосредственного отношения к его делам. Спустя два года кончины гангстера его вдова оказалась расстреляна, когда находилась в собственном доме на просторах Бруклина.

Джон Готти

Известный гангстер и босс "Коза Ностры" нашел супругу в возрасте 21 года, а его избранница Виктория Ди Джорджо не стала слушать родных по поводу опасности этого брака.

Джон Готти был весьма жесток в своих делах, но дома являлся порядочным мужем, который любил свою жену и детей. Когда под колесами мебельщика погиб его 12-летний сын, мафиози собственноручно убил виновника аварии, а его жена никогда не упрекала его за такой стиль решения проблем.

Пабло Эскобар

Колумбийский наркобарон имел славу жадного и жестокого преступника, что резко контрастировало с тем, как он вел себя с семьей.

Он взял в жены некую Марию Викторию Энао Вальехо, когда ей было всего 15. В итоге она родила двух детей и с преданностью относилась к избраннику до конца жизни.

Антонио Бонфим Лопес

Данубия Ранжел весьма умело представляла интересы супруга в его делах, пока он находился в тюрьме. Когда новый руководитель клана предпринял попытку изгнать ее, она развернула в Рио настоящую войну, вследствие чего властям довелось ввести в город спецподразделения.



Супруга мафиози была арестована при участии 50 офицеров и отправлена в тюрьму.

Карло Гамбино

Сицилиец взял в жены свою двоюродную сестру, с которой обходился очень любяще, когда в делах его переполняла жестокость. Когда Екатерина неизлечимо заболела, он дважды в день отправлялся с ней на прогулку, поскольку свежий воздух несколько облегчал ее боль. После ее смерти Дон Карло постоянно навещал могилу жены и ощущал себя одиноким, несмотря на наличие большой семьи.

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