Какие болезни вас ждут после 5 лет офисной работы

Случалось ли так, что вы с энтузиазмом начинали работу на новом месте, но уже спустя год вас начинали мучить депрессии, мигрени, боли в позвоночнике и другие симптомы? А ведь это еще малая часть того, что вас ждет после 5 лет офисной работы. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, какие болезни вас ждут после длительной офисной работы.

Лишний вес

Нередко офисные сотрудники часто забывают о здоровых перекусах. Как правило, для работников главный прием пищи - это обед, а завтрак и полдник они заменяют нездоровой "сухомяткой". Что касается еды в ланч-боксах, то это слишком сложно для большинства. Именно поэтому офисные работники выбирают бутерброды.

Нарушения зрения

Для тех, кто постоянно работает за компьютером, синдром сухого глаза, усталость или заметное ухудшение зрения является обычным делом. И хотя по мнению специалистов естественный дневной свет не нарушает физическое и эмоциональное состояние сотрудников, лампы дневного света, которые часто используются в офисах, утомляют глаза и вызывают мигрень.

Болезни позвоночника

Большинство офисных работников привыкли сидеть ссутулившись и вытянув шею вперед. А подобная поза очень опасна для позвоночника, ведь серьезной нагрузке поддается шейный отдел. Среди последствий подобного явления - нарушения мозгового кровообращения.

Проблемы с сосудами

Уже через 3-5 лет нарушенного режима питания, сидячего образа жизни и, скорее всего, после прибавки в весе, вам грозит нарушения липидного обмена. По сути это хронические болезни сосудов, включая как тромбоз вен нижних конечностей, так и закупорку сосудов. А ведь последнее считают фактором риска инфаркта и инсульта.

Варикозное расширение вен

К варикозному расширению также относится и геморрой, которому не являются панацеей ни мази, ни свечи, ни даже операция. Болезнь имеет свойство возвращаться снова и снова, и лишь разобравшись с рабочим графиком вам удастся предотвратить рецидивы.​

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