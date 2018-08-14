Как выглядит самый роскошный поезд в Индии - ФОТО
Такой необычный поезд "Махараджа-экспресс" курсирует в самом крупном индийском штате, расположенном на северо-западной территории Индии. Речь идет, конечно же, о Раджастхане.
Подобный отель на колесах даже язык не поворачивается назвать поездом из-за его роскошности. Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com , он курсирует мимо сельской местности, а в числе его остановок - туристические места Удайпур, Джодхпур, Джайпур, Тадж-Махал и национальный парк "Рантхамбор". Подобный маршрут поезд преодолевает за 8 дней пути. Впрочем, в таком "отеле" эта неделя пролетает незаметно - настолько себя комфортно чувствуют постояльцы.
По словам руководства поезда-отеля, здесь все создано для того, чтобы постояльцы чувствовали себя королями. Если вам удалось достать билеты на этот поезд, то "готовьтесь" к роскошным интерьерам, потрясающим блюдам от шеф-повара и впечатляющему количеству обслуживающего персонала и его качеству.
Каждый номер включает в себя современные удобства, как любой "недвижимый" отель - ЖК-телевизоры, интернет, огромные кровати и ванная комната.
Что касается президентского люкса, то здесь для него выделен целый вагон, внутри которого 2 спальни, гостиная и ванная комната.
Всего в поезде 23 вагона и в нем может находиться до 88 постояльцев одновременно. Пассажирам доступны для бронирования два вагона ресторана, а постояльцы могут воспользоваться услугами двух баров и лаунж-зоны.
Впрочем, прокатиться в таком поезде - удовольствие не из дешевых. Так или иначе, многие туристы из различных стран мира, а в особенности британцы, интересуются "Махараджа-экспрессом".
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