Что будет, если лечить больное горло мороженым

Большинство людей привыкли во время болезни утепляться. Горячие бульоны и чай с медом традиционно являются неотъемлемой частью лечения. Но бытует интересный миф, что мороженое может помочь избавиться от боли в горле. Как это работает, работает ли вообще и что будет, если съесть мороженое при ангине? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По сути, мороженое действует как местная заморозка. Поэтому действительно способно облегчить состояние больного во время ангины. Однако мнения врачей об эффективности и безопасности такого метода лечения разделились.

Мороженое помогает сузить кровеносные сосуды и, соответственно, уменьшить отек гланд и снизить болевые ощущения. В принципе, большая часть леденцов от кашля, которые продаются в аптеках, действуют так же. Они содержат большое количество ментола, который оказывает "охлаждающий" эффект. Жиры, которое содержатся в мороженом, помогают удалить бактериальный налет и гной.

Но не все так однозначно, у этого приятного метода лечения есть противопоказания и скрытые опасности. Мороженое содержит много сахара, который станет отличной средой для дальнейшего размножения бактерий. Поэтому после того, как вы съели в лечебных целях брикет пломбира, не забудьте прополоскать горло подсоленной водой. Также сужение сосудов может привести к снижению местного иммунитета.

И самое главное: лечить горло мороженым можно только после того, как вас осмотрит врач, который подтвердит, что у вас нет хронических очагов инфекции, а лимфоузлы не воспалены.

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