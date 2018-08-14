Морские цыгане - люди, которые не живут на земле - ФОТО

По легенде однажды любимую дочь султана Джохора унесло в море. Правитель отправил своих подданных на поиски принцессы и приказал не возвращаться без дочери. C тех пор эта баджо и скитаются по морям.

Как развивались события на самом деле и почему этническая группа баджо перебралась с суши, никто доподлинно не знает. Но первые упоминания о морских цыганах встречаются с IX века, передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com.

В последние годы их потомков власти вынуждают обосноваться на суше. Часть из них перебирается в домах на сваях, стоящие в воде у берега, другие же продолжают бороздить морские просторы, лишь изредка ступая на землю.

Основные места проживания морских цыган - моря Сулу и Сулавеси. Всю свою жизнь баджо проводят в самодельных лодках лепа-лепа. Живут тем, что дает им море, поэтому с самого детства их учат ловить рыбу, собирать жемчуг и нырять. Единственный элемент экипировки ныряльщиков - самодельные деревянные очки с толстыми стеклами.

Настоящие мастера своего дела могут погружаться на глубину до 30 метров. Делают они это без всякого специального снаряжения. Их единственным элементом экипировки выступают самодельные деревянные очки с толстыми стеклами, которые выдерживают глубинное давление воды.

Баджо не рождаются искусными ныряльщиками. Чтобы заниматься фридайвингом на больших глубинах, в подростковом возрасте они вызывают разрыв барабанных перепонок: баджо погружаются на глубину и не выравнивают при этом давление. В результате повреждения мембраны оставшуюся жизнь ныряльщики имеют проблемы со слухом.

На протяжении многих веков основными орудиями для промысла у баджо оставались самодельные приспособления, а позже - кустарное подводное ружье. Однако истощение морских ресурсов в прибрежной зоне браконьерами и растущие потребности современного рынка привели к тому, что баджо сами превратились в браконьеров: вдали от берега, там где еще осталась рыба, их традиционные способы ловли оказались неэффективны, поэтому ныряльщики вынуждены были начать использовать взрывчатку и яд.

Свою добычу они обменивают на суше на пресную воду, еду и одежду.

Используя варварские методы ловли, с одной стороны, баджо уничтожают хрупкую экосистему, с другой, иногда для них это единственный надежный способ не остаться без улова и заработать таким образом на жизнь.

Для восстановления истощенных морских ресурсов организации по охране природы в числе прочих программ оказывают отказавшимся от браконьерства общинам финансовую поддержку. На подобную помощь могут рассчитывать лишь те, кто живет в местах, в которых еще есть что спасать. Жители же областей, где практически не осталось рифов, продолжают промышлять браконьерством.

Около 50 лет назад кочевой народ мореплавателей власти начали переселять на сушу. С каждым годом численность этнической группы морских цыган сокращается. Рыбалке и лодке новое поколение баджо предпочитает жизнь на материке. Через несколько десятков лет культура морских цыган полностью исчезнет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook