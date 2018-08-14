Самые загадочные места на земле - ФОТО

Нет ничего более интригующего, чем запретное место. Тот факт, что вы не можете попасть куда-то, вызывает у вас страстное желание побывать там. Потому что нет ничего интереснее неизвестного.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет о местах-магнитах, куда не следовало бы стремиться попасть, но определенно очень хочется.

Всемирное хранилище семян, Норвегия

"Хранилище Судного дня" находится на острове Шпицберген и предназначено для сохранения семян всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире. Если в результате войн или природных катастроф какие-то растения исчезнут с лица Земли, их можно будет восстановить с помощью семян, которые хранятся здесь.

Северный Сентинельский остров, Индия

Здесь обитает одно из немногих племен в мире, которое отказывается иметь какой-либо контакт с современным миром. Они не допускают чужаков в свои владения. В 2006 году племя убило двух рыбаков, которые случайно вторглись на их территорию, но правительство Индии не предприняло попыток наказать убийц. Теперь строго запрещено приближаться к этому острову.

Врата Плутона в Иераполисе, Турция

"Врата ада", "смертоносная пещера" - когда-то это место было посвящено римскому богу смерти Плутону. При раскопках храма Плутона была обнаружена небольшая пещера, откуда из трещины в горной породе выходит углекислый газ. Ученые доказали, что это место является чрезвычайно опасным: птицы, которым не посчастливилось подлететь слишком близко к испарениям, задыхаются и падают замертво. В некоторых случаях концентрация газа может представлять угрозу и для более крупных животных, в том числе и для человека.

Остров Повелья, Италия

Этот остров был кладбищем для жертв чумы во времена Римской империи и позже, в эпоху средневековья, когда чума вернулась, остров снова стал домом для тысяч смертельно больных людей. Говорят, что земля здесь на 50% состоит из человеческого праха. Затем в 1922 году здесь открыли психиатрическую больницу. Можно с уверенностью сказать, что это не повлияло на пациентов положительным образом, так как остров уже имел поистине жуткую атмосферу. Теперь этот остров и постройки на нем заброшены, его охраняют, и он закрыт для посещения.

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