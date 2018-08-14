Полностью рассекречена внешность нового BMW Z4 - ФОТО

Официальная премьера нового поколения родстера BMW Z4 намечена на конец августа. Однако, уже сейчас внешность спорткара (в его самом мощном варианте) не представляет никакого секрета - благодаря очередной утечке данных, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Ранее в глобальной Сети уже появлялись изображения родстера - те, что BMW отправляла в патентные органы. Однако, сейчас в одной из социальных сетей появились снимки "живого" спорткара, причем, помимо демонстрации довольно своеобразного экстерьера они подтверждают, что BMW Z4 получит модификацию M40i, которая будет считаться самой мощной и быстрой версией родстера.

В целом "живой" спорткар оказался похож не только на свои патентные заявки, но и на концептуальный прототип, показанный год назад, хоть и получил более простую головную оптику, чем на концепте. Зато форма переднего бампера отличается чуть большей экстравагантностью. Основными же приметами модификации M40i станет, судя по всему, отделка кузова черным глянцем и черные же колесные диски.

Официально технические характеристики спорткара баварцы пока не раскрывают. По слухам, BMW Z4 M40i получит традиционную рядную "шестерку" объемом 3,0 л и мощностью 382 л.с. (500 Нм) - правда, только для рынка США. Как сообщаетиздание Motor1, в Европе этот мотор будет дефорсирован примерно до 335 л.с. в том числе и благодаря установке сажевого фильтра: по-другому вписать в новые экостандарты выхлоп спорткара баварцы не смогли. Известно также, что у BMW Z4 будет и более доступная версия, которую оснастят двухлитровым турбомотором. Оба двигателя планируется агрегатировать с восьмиступенчатым автоматом ZF и электронноуправляемым дифференциалом.

Официальный дебют BMW Z4 намечен на 23 августа и состоится в рамках выставки в Пеббл Бич. В продажу, впрочем, спорткар поступит не ранее марта следующего года и будет стоить в США от 50 до 70 тысяч долларов.