Новые тайны острова Пасхи

Цивилизация на острове Пасхи вряд ли могла исчезнуть в результате "войны всех против всех", так как его обитатели строили истуканов сообща, обмениваясь материалами и инструментами. К такому выводу пришли археологи, опубликовавшие статью в Journal of Pacific Archaeology, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Похоже, что мы переоцениваем ту роль, которую сыграли конкуренция и недостаток ресурсов в падении цивилизации на острове Пасхи. Каменно-строительная "промышленность", следы которой мы открыли, четко говорит о том, что разные племена и группы мастеров всегда сотрудничали друг с другом", - заявил Дейл Симпсон (Dale Simpson) из университета Квинсленда в Брисбане (Австралия).

По заветам Гоббса

Остров Пасхи - одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи. Они, как сегодня считают ученые, представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова.

Эта цивилизация фактически исчезла с лица острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. Причинами этого считаются две вещи - истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами, и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.

Примерно ко времени прибытия первых путешественников на остров эти войны привели к почти полному исчезновению культуры моаи и ее замене на более воинственную и примитивную культуру "птицечеловеков". Окончательно остатки цивилизации на острове Пасхи были уничтожены в середине 19 века, когда его оккупировали работорговцы. Благодаря уничтожению культуры уникальная система письменности Рапа'нуи до сих пор не расшифрована учеными.

Симпсон и его коллеги пришли к выводу, что ресурсная "война всех против всех" вряд ли была причиной коллапса этой цивилизации, изучая несколько каменных орудий труда, так называемых "токи". Мастера использовали эти инструменты для того, чтобы вытачивать блоки из отрогов относительно мягкого вулканического туфа и затем превращать их в истуканов, "готовых" к транспортировке.

Относительно недавно, как отмечает археолог, его коллеги нашли достаточно большой набор токи и других каменных инструментов у жерла вулкана Теревака, в карьере Рано Рараку, одной из трех крупнейших каменоломен острова. Аналогичные артефакты были раньше открыты на двух других "шахтах", Пу Токитоки и Ава о'Кири, расположенных на склонах других вулканов.

Авторы статьи обратили внимание на то, что все токи и другие инструменты "скульпторов" были изготовлены из базальта и обсидиана, чей химический и изотопный состав заметно отличался для каждого из трех вулканов. Это натолкнуло их на мысль, что сходства и различия между ними могут показать, где создатели маои из каждой каменоломни добывали свои орудия труда.

Если разные племена, населявшие остров Пасхи в последние дни существования цивилизации Рапа'нуи, действительно враждовали друг с другом, то тогда они должны были использовать "подручные" средства для создания токи и каменных рубил, добытые со склонов их же вулканов. В свою очередь, наличие "чужих" камней будет говорить о том, что между ними мог существовать культурные и экономические связи.

Новые тайны острова

Реальная картина оказалась намного сложнее - все каменные орудия, изученные Симпсоном и его коллегами, были изготовлены из базальта, добытого в одной точке острова, в карьере Пу Токитоки.

Это, как считает историк, говорит о том, что вражда и борьба за ресурсы вряд ли могла погубить жителей острова Пасхи. В таком случае им приходилось бы постоянно осуществлять набеги на карьер, расположенный в десятках километров от Рано Рараку и других известных каменоломен, для получения орудий труда, почему-то игнорируя местные запасы базальта и обсидиан.



Истуканы-моаи, чьей постройкой, как выяснили ученые, занималась специальная каста "скульпторов"

Как тогда эти орудия труда могли оказаться в трех разных точках острова? По мнению Симпсона, этот факт указывает на существование развитой системы торговли и наличие сложной социальной структуры в цивилизации Рапа'нуи.

Похоже, что среди жителей острова существовали особые группы "ваятелей инструментов", часть которых специализировалась на массовом производстве орудий труда и их перераспределении по каменоломням. Это помогало их "работникам" вытачивать большое число истуканов в очень короткое время, не беспокоясь о том, что их запасы инструментов иссякнут.

Подобная теория, как считает Симпсон, хорошо объясняет то, почему ученые находили большие запасы токи и других инструментов в этих карьерах, и почему на территории Рано Рараку было найдено несколько сотен готовых и частично завершенных истуканов. Они, как заключает историк, были не следами войны между племенами жителей острова Пасхи, а следами их массовой коллективной работы. Что именно погубило Рапа'нуи, по-прежнему остается загадкой.

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