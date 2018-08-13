Пес-миротворец спас кота от драки и стал звездой - ВИДЕО

В сети набирает популярность ролик, в котором собака спасла кота от неминуемой драки. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @m_yosry2012.

На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется на улице к другому коту, который сидел на возвышении и поджидал гостя. Судя по поведению животных, намечалась драка, однако стычку предотвратил подбежавший золотистый ретривер: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его в другую сторону, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Хороший мальчик не дал драке начаться", - написал @m_yosry2012 в описании к видео. Его пост за несколько дней собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.

Пользователи сети похвалили пса за его миротворческие действия. "Он никогда не бросит друга в беде", - написал один из зрителей. Другие вспомнили сцену из юмористического сериала "Бруклин 9-9", где один из героев так же оттаскивал девушку, которая хотела подраться.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

