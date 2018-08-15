Решите задачку, которую задавали на вступительных экзаменах в Гарварде

15 августа 2018 00:27

Day.Az со ссылкой на Mixstuff  предлагает читателям решить задачу, которую задавали на вступительных экзаменах в Гарварде в 1869 году.

Условия задачи

Мужчина купил наручные часы, цепочку и медальон за 216 долларов. Часы и медальон в совокупности стоят как три цепочки. Цена цепочки и медальона в совокупности равна половине цены часов. Назовите цену каждого предмета по отдельности.

Ответ можно узнать здесь.

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