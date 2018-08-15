Они поражают воображение. И не только опасностью, которую представляют, но и изобретательностью, с которой используют других. Один может превратить жука в гриб, другой - полностью заменить язык рыбе. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет 10 самых изобретательных паразитов.

1. Toxoplasma gondii - паразит, который толкает мышей прямо в пасть кошке

Опасно для человека

T. gondii - паразит, который способен к половому размножению только в организме кошки. Самое интересное то, как он туда попадает.

Путь этот удивительно извилист. Сначала это существо проникает в крысу или мышь, отчего у последних вдруг развивается непреодолимая тяга к запаху кошачьей мочи, и тяга эта оказывается намного сильнее страха. Нетрудно догадаться, что долго с такими порочными пристрастиями грызуны не живут. Паразиту только этого и надо - организм крысы ему для размножения не подходит, а кошка - самое то. Так что грызуны для T. gondii - это только транспорт для попадания в кошачий организм, и при умелом управлении дорога оказывается короткой.

Для беременных женщин заражение этим паразитом может обернуться повреждением мозга плода. Поэтому будущим мамам советуют держаться от кошачьих туалетов подальше.

Кроме того, как показывают последние исследования, taxoplasma может способствовать возникновению у людей шизофрении.

2. Loa loa - червь, который живёт в глазах

Опасно для человека

Червь L. loa во внутреннем уголке глаза животного

Loa loa, известный ещё и как "глазной червь" - это паразит, живущий в человеке и других млекопитающих. Как можно догадаться по названию, излюбленным местом его обитания являются глаза.

Заразу разносят определённые виды мух. После того, как муха укусила свою жертву, червь начинает путешествие по организму своего нового хозяина. В том месте, где червь обосновывается, возникает опухоль и раздражение.

А уж если он доберётся до глаза - тут человек действительно чувствует, а иногда и видит все его передвижения.

К счастью, от глазного червя достаточно легко избавиться, пропив курс антибиотиков, или сделав сравнительно несложную операцию.

И, кстати, червь может жить в человеческом организме до 17 лет.

3. Vandellia Cirrhosa - сомик, который может заплыть в пенис и съесть человека изнутри

Опасно для человека

V. Cirrhosa, известный также как усатая ванделлия или кандиру, страшна не только тем, что это натуральный вампир, который сосёт человеческую кровь, поселившись у него внутри, а ещё и тем, как она в организм попадает.

Обычная амазонская кандиру достигает в длину 15 сантиметров. Она чувствует запах аммиака, выдыхаемого более крупной рыбой, забирается в её жабры, выпускает свои острые шипы, чтобы пустить кровь и напивается до отвала.

И тут мы добрались до самого страшного. В моче человека тоже содержится аммиак. В медицинской практике известны подтверждённые случаи, когда кандуру по струе мочи заплывала в пенис человека. А как только этот кровосос попадает в организм, он поедает человека изнутри до тех пор, пока ему не сделают достаточно сложную и болезненную операцию.

Утешение одно - явление это довольно редкое. Кроме того, если вы так уж приглянетесь кандуру, она, скорее всего, попытается попасть в ваш организм другим путём - через анальное отверстие, например.

4. Polysphincta gutfreundi - оса, которая заводит себе пауков-рабов

Неопасно для человека

Эта оса освоила необычный способ размножения. Самка паразита находит паука, сидящего на своей паутине, и откладывает яйца прямо ему на брюшко. В положенный срок личинки вылупляются из скорлупы и начинают тянуть из паука "жизненные соки".

И это ещё не самое худшее. Мало того, что личинки осы выедают паука изнутри, они ещё впрыскивают в него вещества, которые полностью меняют его инстинкты. Вместо того, чтобы заботиться о состоянии своей собственной паутины, он начинает плести совсем другую - прочную, укреплённую специальным химическим составом паутину с необычным рисунком. Такую, чтоб как нельзя лучше подходила для взращивания маленьких ос-паразитов.

После того, как от паука остался только один сушёный панцирь, личинки перебираются в эту новую паутину и свивают коконы, в которых дозревают до взрослых ос.

5. Cymothoa exigua - ракообразное, которое пожирает язык и занимает его место

Неопасно для человека

C. exigua выбирается изо рта своего первого хозяина

То, что делает этот паразит, - совершенно невероятно: он полностью заменяет рыбе родной язык.

Начинается с того, что C. exigua заплывает в рот своей жертвы, впивается в язык и пьёт из него кровь, пока тот не побелеет, не атрофируется и не отпадёт. После того, как с языком покончено, C. exigua прицепляется клешнями к мускулам в основании бывшего языка и полностью его заменят, питаясь кровью и слизью рыбы. Причём новый "язык" функционирует так хорошо, что рыба даже и не чувствует подмены.

6. Glyptapanteles glyptapanteles - осы, которые заставляют гусениц себя охранять

Неопасно для человека

Glyptapanteles glyptapanteles - уже вторая оса в нашем списке, и у неё тоже свой фирменный способ паразитировать.

Эта оса присматривает себе гусеницу и откладывает яйца прямо в её тело. Потом из яиц вылупляются личинки и начинают поедать гусеницу изнутри, причём гусеница до поры живёт своей обычной жизнью. Это конечно, ужасно, но, как мы уже знаем из других историй, ничего необычного тут нет.

Самое интересное начинается, когда порядка 80-ти личинок прогрызают себе отверстия и выбираются наружу. Они плетут коконы вокруг "своей" гусеницы, которая остаётся на месте и ждёт, пока осы не будут готовы начать самостоятельную, взрослую жизнь. И только тогда гусеница умирает.

Мало того - недавно учёные обнаружили, что личинки каким-то мистическим образом, заставляют гусеницу себя охранять. Когда к ним приближается насекомое, представляющее потенциальную угрозу, гусеница начинает раскачиваться изо всех сил, чтобы сбросить непрошеного гостя с ветки на землю.

Бедная гусеница! Мало того, что её пожирают изнутри, ей ещё и мозги промывают, чтобы заставить заботиться о безопасности собственных убийц.

7. Dicrocoelium dendriticum - паразит, из-за которого муравьи по ночам превращаются в зомби

Опасность для человека минимальна

Dicrocoelium dendriticum или ланцетовидная двуустка - это плоский червь, который в буквальном смысле заставляет муравьёв предлагать себя в пищу. Паразит, попадая в организм муравья, полностью подчиняет себе его поведение. Каждую ночь заражённый муравей карабкается по травинке на самый верх и сидит там всю ночь, пока его вместе с травой не съест какая-нибудь корова.

Для двуустки муравей - только промежуточный этап, способ попасть в организм более крупного животного, где она уже окончательно обосновывается и обзаводится потомством.

И вот ещё что любопытно. Если бы муравей оставался на травинке и днём, то быстро бы сгорел на солнце, вместе со своим паразитом. Поэтому днём двуустка "позволяет" муравью вести нормальную жизнь и выходить на поиски того, кто его съест только в тёмное время суток.

Человек теоретически тоже может заразиться этой гадостью, но нам это грозит разве только неприятными ощущениями в кишечнике. Но если человек имеет привычку есть муравьёв, ему грех жаловаться на такие мелочи.

8. Sacculina - усоногий рак, который кастрирует краба и использует его для выведения собственного потомства

Неопасно для человека

Усоногий рак sacculina находит ничего не подозревающего краба, образует что-то вроде мешочка в том месте, где у ракообразного должны находиться собственные яйца (если это самка), и проделывает определённые манипуляции, чтобы лишить свою жертву возможности когда-либо обзавестись собственным потомством. Потом этот мешочек оплодотворяет самец Sacculina. Наивный краб принимает яйца sacculina за собственное потомство, и дальше всё происходит так, как положено у крабов, когда они становятся родителями.

Но самое удивительное другое: если краб оказывается самцом, то паразит что-то такое вытворяет с его гормонами, что он начинает вести себя как самка и даже предпринимает попытки спариться с другими самцами.

9. Dermatobia hominis - овод, который выводит потомство под кожей человека

Опасно для человека

Личинку овода извлекают в месте комариного укуса

Эти оводы любят устраивать себе гнездовье не где-нибудь - под кожей человека.

Происходит это так: самка D. hominis отлавливает комара, откладывает на него свои яйца и отпускает. Потом комар кусает человека и передаёт ему эти яйца, или, в крайнем случае, личинки сами переползают в ранку от укуса.

Потом в течение пяти-двенадцати недель личинки растут и развиваются в тепле и достатке, пока, наконец, не приходит время превращаться в куколки. Тут они, через тот же укус выбираются наружу и оставляют человека в покое.

10. Cordyceps превращает насекомых в грибы

Неопасно для человека

Cordyceps прорастает из заражённого насекомого

Эти грибы-паразиты проникают в голову насекомого, постепенно "захватывают" весь мозг и жертва умирает. После этого Cordyceps преспокойно растёт из головы мёртвого насекомого.

Некоторые Cordyceps (а их насчитывается около 400 разных видов; прим. mixstuff.ru) даже заставляют своих хозяев взбираться перед смертью на верхушки растений. Это позволяет им разбросать свои споры на бо́льшей площади и инфицировать бо́льшее количество насекомых, которые тоже затем неминуемо превратятся в грибы.

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