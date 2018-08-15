Как улучшить память с помощью эффекта Зейгарник

Ох уж эти рекламные ролики! Песенки, которые мы в них слышим, такие навязчивые, что могут преследовать нас часами, днями, а то даже и годами. При этом не важно, нравится ли вам эта мелодия или нет. Создатели рекламных куплетов знают, как "вбить" свою мелодию в вашу голову. Они просто используют психологический приём, называемый эффектом Зейгарник. Подробнее об этом эффекте расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff .

Что будете заказывать?

Эффект Зейгарник заключается в том, что незавершенная задача хранится в нашей памяти лучше, чем завершенная. В случае рекламных роликов, мелодии к ним часто пишутся так, что они не "разрешаются" в музыкальном плане, и создается впечатление, что в куплете кроется нечто бо̀льшее. Эффект назван по имени российского психиатра и психолога Блюмы Вульфовны Зейгарник. Эффект был впервые подсмотрен у прытких официантов. Все началось в 1920-х годах в Берлине, когда Зейгарник обедала со своим научным руководителем, профессором Куртом Левиным. Она заметила, что, хотя официанты никогда ничего не записывали, они помнили каждое блюдо, заказанное клиентом. Помнили до тех пор, пока счет не был оплачен. После завершения обслуживания и оплаты они уже не могли точно воспроизвести заказ.

Зейгарник решила подвергнуть это забавное наблюдение испытанию. Она попросила 164 добровольцев, среди которых были как взрослые, так и дети, выполнить от 18 до 22 обычных заданий, таких как головоломки, математические задачи и работа по хозяйству, каждое из которых занимало от 3 до 5 минут. Половину заданий ее помощники не давали испытуемым выполнить до конца. Они как бы невзначай появлялись и отвлекали участников, чтобы они не могли закончить то, что делали. После всех заданий ученые просили участников вспомнить, чем они занимались. Зейгарник обнаружила, что взрослые почти в два раза лучше помнят незавершенные задачи, над которыми они работали, чем завершенные. Эффект был еще заметнее у детей.

Оказывается, вы помните лучше то, что осталось незавершенным. Если у вас есть цель, которую вы решили достичь, то мысли о ней, как правило, не выходят у вас из головы, независимо от того, чем бы вы ни занимались. Психологи считают, что прерванное дело вызывает сильную мотивацию завершить его. С одной стороны, это просто превосходно, но в то же самое время вам труднее сосредоточиться на чем-то другом, потому что ваши мысли далеко. Это также может объяснить, почему так сложно думать о чем-то еще, когда вы повздорили с кем-то - ваш разум требует ощущения завершенности, независимо от того, готовы ли вы к урегулированию конфликта.

Не могу выбросить это из головы

То, что вы узнали об эффекте Зейгарник, может быть, и не поможет вам избавиться от навязчивых рекламных джинглов, которые специально написаны так, чтобы заставить вас помнить о том или ином товаре, но это может помочь вам выкинуть обычную песню из головы. Возможно, вы помните назойливую мелодию, потому что ваш мозг воспринимает ее как незавершенную задачу, поэтому в следующий раз, когда какая-то песня застрянет у вас в голове, попробуйте подумать об ее концовке. Если вы не можете вспомнить окончание песни, включите песню и прослушайте ее до финального аккорда. Вы удовлетворите свой мозг и, вероятно, почувствуете себя счастливее.

Можно пользоваться эффектом Зейгарник и в других случаях. Зная, что незаконченная задача накрепко засядет в вашей памяти, попробуйте выполнять грандиозные проекты постепенно, разбив их на меньшие задачи. С меньшими задачами легче справиться и у вас будет возможность все хорошенько обдумать, ведь в вашем мозгу будут крутиться навязчивые мысли до тех пор, пока все задания не будут завершены.

Вы даже можете использовать эффект Зейгарник при знакомстве: если вы хотите, чтобы новые знакомые запомнили вас, начните рассказывать им захватывающую историю, а затем "неожиданно" прервитесь якобы на телефонный звонок, так и не поведав, чем же все закончилось.

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