Как правильно хранить продукты в холодильнике

Бактерии сальмонеллы, кишечной палочки и иерсиниоза находятся просто в вашем холодильнике. Как правильно хранить продукты дома, чтобы не подхватить изнурительную болезнь, расскажет Day.Az со ссылкой на Сегодня на основе советов экспертов и врачей.

Опасность подстерегает сыр, колбаски и открытые консервы, возле которых кладут немытые овощи. Именно на них часто живут возбудители иерсиниоза. Эта инфекция коварна тем, что вычислить ее сразу очень сложно. Поэтому, пока инфицированный человек пройдет все обследования, он может надолго застрять в больнице уже с осложнениями.

Также нужно запомнить, что открытые консервы в жестяной банке можно хранить не более суток. После этого ее содержание начинает окисляться, а внутри размножаются опасные микробы, и фрикадельки стремительно превращаются в яд. Если замороженное мясо и зелень в морозильнике лежат рядом, это также опасно. Ведь есть риск подхватить кишечную палочку или сальмонеллу.

Чтобы обезопасить себя, врачи советуют тщательно промывать холодильник хотя бы раз в месяц. От плесени спасет раствор из соды. А чтобы убрать потом неприятный запах, специалисты советуют протереть холодильник лимонным соком.

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