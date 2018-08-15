Что происходит в теле человека перед смертью - ОТВЕТ УЧЕНЫХ

15 августа 2018 05:40

Смерть клетки начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества, так называемого "сигнала смерти". К такому выводу пришли ученые Джеймс Феррел и Сяньчжуй Ченг из Стэнфордского университета в США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По их словам, это вещество запускает "триггерную волну", или цепную реакцию, которая постепенно затрагивает другие участки клетки, высвобождая там такие же "сигналы".

Кроме того, после смерти одной клетки этот процесс продолжится и на соседних клетках. По словам ученых, "триггерная волна" будет распространяться до тех пор, пока в организме не закончится "сигнал смерти", то есть до его полной гибели.

Скорость этой "волны" ученые и назвали скоростью клеточной смерти, которая составляет 30 микрометров в минуту (1,8 миллиметров в час).

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