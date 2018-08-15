Зачем пираты на самом деле закрывали глаз чёрной повязкой

При слове "пират" в мыслях всплывает образ моряка с попугаем на плече, деревянной ногой и чёрной повязкой на глазу. Обычно считается, что повязка скрывала шрам от утраченного в битве глаза. Однако вероятно, что была и другая причина, не имеющая отношения к шрамам, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Око за око

На корабле пиратам часто приходилось то спускаться в трюм, то подниматься на палубу, то есть видеть и при ярком свете солнца, и во тьме трюма. Если вы когда-либо заходили с залитой солнцем улицы в тёмный подъезд, то знаете, как долго глаза привыкают к темноте. Для полной адаптации нашим фоторецепторам требуется 20-30 минут. Представляете, как удобно было бы, если бы один глаз был уже настроен на сумеречное зрение? Эта идея и легла в основу пиратской повязки.

Вообразите схватку на освещённой палубе, которая быстро перемещается в трюм. Без повязки пират на некоторое время практически ослепнет и может действительно потерять глаз. Но с повязкой он всегда готов к резкому изменению ситуации, ведь всё, что ему нужно, - это освободить привыкший к темноте глаз, и он мгновенно обретает преимущество перед противниками. Похоже, эта суперспособность стоит уменьшения глубины восприятия, предоставляемой бинокулярным зрением.

Вы это серьёзно?

В 2007 году "разрушители легенд" провели эксперимент, направленный на проверку этой теории. Сначала команда вошла из освещённой комнаты в тёмную без подготовки. Как и ожидалось, темнота взяла своё, и они потратили на выполнение задания около 5 минут. Перед входом в следующую комнату экспериментаторы на 30 минут прикрыли один глаз повязкой и в результате выполнили задание практически мгновенно. Для подтверждения чистоты эксперимента "разрушители легенд" попробовали также без подготовки войти во вторую комнату, и провозились там так же долго, как в первой. В итоге команда признала теорию "работающей", хотя на эту тему не сохранилось исторических документов.

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