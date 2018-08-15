Brabus поработал над новым "Гелендвагеном" - ФОТО

Известное тюнинг-ателье Brabus представило свой проект доработки нового поколения Mercedes-Benz G-класса, причем в версии G 500. Внедорожник стал мощнее, быстрее и брутальнее, но до заводского варианта Mercedes-AMG G 63 все равно пока не дотягивает, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Штатный V8 объемом 4,0 л получил тюнинг-кит, который в Brabus назвали 500 PowerXtra. Что именно в него входит, пока не уточняется, но зато тюнеры обнародовали новые характеристики внедорожника. Мощность мотора выросла с 422 до 500 л.с., количество тяги - с 610 до 710 Нм (доступных в диапазоне от 2 250 до 4 250 об/мин). В работу 9-ступенчатого автомата тюнеры вмешиваться не стали.

В итоге внедорожник по имени Brabus B40 способен ускориться до 100 км/ч за 5,7 секунды. Для сравнения, штатный G 500 делает то же самое за 5,9 секунды, а G 63 - за 4,5 секунды. Максимальная скорость внедорожника от Brabus по сравнению с G 500 не изменилась и составляет 210 км/ч.

Само собой, доработкой двигателя инженеры Brabus не ограничились. Внедорожник получил новый аэродинамический обвес с иной светотехникой, решеткой радиатора и массивным спойлером. Кроме того, опционально для "Гелика" тюнеры предлагают альтернативную систему выпуска с регулируемой громкостью и набор новых колесных дисков размерностью от R20 до R23 (последний комплектуется шинами размерностью 305/35).

Наконец, для Brabus B40 доступно множество вариантов отделки интерьера, причем список материалов включает в себя кожу, алькантару, карбон, полированную сталь и натуральное дерево.

В какую сумму обойдется покупателю Brabus B40, тюнеры пока не сообщают. Неизвестно также, возьмется ли ателье за апгрейд самого мощного из нынешних "Гелендвагенов" - Mercedes-AMG G 63.