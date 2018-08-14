Самые комфортные для жизни города мира по версии The Economist

Вена впервые возглавила рейтинг городов мира по уровню качества жизни исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU) британского журнала The Economist. Доклад опубликован во вторник на сайте EIU, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Австрийская столица сместила с лидирующих позиций австралийский мегаполис Мельбурн, который признавался лучшим из 140 городов планеты семь лет подряд. Ранее Вена неоднократно удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города по версии консалтинговой компании Mercer.

В ходе анализа исследователи EIU учитывали более 30 факторов в рамках пяти категорий: стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктура, а также культура и окружающая среда. "Вене удалось сместить Мельбурн с верхней строчки благодаря улучшениям в показателях стабильности, - отмечают исследователи. - Если ранее европейские города были подвержены распространившейся предполагаемой угрозе терроризма в регионе, за которой последовали усиленные меры безопасности, то прошедший год засвидетельствовал возвращение в норму".

Культурная составляющая и окружающая среда позволили Вене стать лучшим городом Земли, хотя Мельбурн ничем не уступает ей по другим критериям. Зеленые зоны, озера и винодельни города вместе с относительно недорогим и удобным общественным транспортом стали преимуществом столицы альпийской республики. Автор рейтинга Роксана Славчева также отметила низкий уровень преступности в городе на фоне улучшений в области безопасности всей Западной Европы. "[Вена] показала себя одним из самых безопасных городов в Европе", - сказала Славчева.

В докладе EIU также заметна тенденция, согласно которой наиболее благоприятными для жизни оказываются города среднего масштаба с небольшой плотностью населения. Так, население Вены до сих пор не достигло отметки периода до Первой мировой войны, а пятерку самых благоприятных для жизни городов замкнули Осака (Япония), Калгари (Канада) и Сидней (Австралия).

Наибольшее развитие показал Киев, поднявшийся на 13 строк и покинувший топ-10 самых некомфортных городов мира. Это, по словам авторов, отражает снижающийся уровень преступности и растущую стабильность в украинской столице.

Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах.

Терроризм и пригодность дня жизни

Наименее пригодным для жизни городом оказался разрушенный войной Дамаск (Сирия). Вместе с ним в последнюю пятерку вошли столица Бангладеша Дакка, Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан) и Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея).

В прошлом году рейтинг EIU подвергся резкой критике со стороны британской прессы. Авторы поместили Манчестер на 51 место после теракта 22 мая 2017 года, когда террорист-смертник взорвал самодельную бомбу сразу после концерта певицы Арианы Гранде в спорткомплексе "Манчестер-арена", унеся жизни 22 человек. Трагедия стала поводом сместить город на восемь строчек вниз в рейтинге качества жизни, что было признано многими неэтичным.

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