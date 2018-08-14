Азербайджанская модель взорвала Сеть танцем на пляже - ВИДЕО

Вторая вице-мисс конкурса красоты "Мисс Украина - 2015", азербайджанская модель Фарида Ибрагимова в своем Instagram - аккаунте поделилась новым видео.



Как передает BAKU.WS, Ф.Ибрагимова на этот раз удивила подписчиков танцем на пляже, передает Day.Az.



Модель не раз отмечала, что очень любит танцевать.



Ф.Ибрагимова свои танцы на улицах различных городов размещает в социальной сети по хэштегу #danceferide.

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