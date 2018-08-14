Азербайджанская модель взорвала Сеть танцем на пляже - ВИДЕО

14 августа 2018 17:01

Вторая вице-мисс конкурса красоты "Мисс Украина - 2015", азербайджанская модель Фарида Ибрагимова в своем Instagram - аккаунте поделилась новым видео. 

Как передает BAKU.WS, Ф.Ибрагимова на этот раз удивила подписчиков танцем на пляже, передает Day.Az.

Модель не раз отмечала, что очень любит танцевать. 

Ф.Ибрагимова свои танцы на улицах различных городов размещает в социальной сети по хэштегу #danceferide. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Модель Фарида Ибрагимова взорвала Сеть танцем на пляже

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