Почему женщины чаще страдают от мигрени - ОТВЕТ УЧЕНЫХ

Женщины чаще мужчин страдают от мигреней из-за того, что нервные клетки, вызывающие болевые ощущения, становятся более активными в присутствии женского полового гормона эстрогена. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Frontiers in Molecular Biosciences, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас мы готовимся провести доклинические испытания на добровольцах, не страдающих от подобных головных болей. Если эти опыты завершатся удачно, то тогда мы вплотную приблизимся к созданию персонализированных средств для лечения мигрени", - заявил Антонио Феррер-Монтиель (Antonio Ferrer-Montiel) из Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (Испания).

Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее характерный симптом которого - сильные и мучительные приступы боли в одной половине головы. Причины могут быть самые разные - физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна и многое другое. Как правило, женщины больше страдают от мигрени, чем мужчины.

Иногда мигрени предшествует так называемая аура - временное ухудшение восприятия действительности, проявляющееся в помутнении зрения, галлюцинациях, оцепенении или в виде проблем с речью. Последние исследования показывают, что предрасположенность к мигрени во многом связана с устройством некоторых генов, в том числе и тех участков ДНК, которые отвечают за реакцию организма на холод.

Феррер-Монтиель и его коллеги натолкнулись на неожиданно простое объяснение, почему женщины гораздо чаще страдают от подобных болей. Ученые проанализировали, как различные гормоны и другие вещества влияют на самочувствие носителей мигрени.

Для этого пришлось изучить десятки научных работ, авторы которых наблюдали за здоровьем нескольких тысяч мужчин и женщин, страдавших от мигрени, и проводили опыты на крысах и других животных.

Как рассказывает биолог, его команду интересовало, как различные сигнальные вещества, присутствующие в организме женщин и мужчин в неравных количествах, влияют на работу рецепторов TRPV1, распознающих холод и тепло и, предположительно, связанных с развитием мигрени.

Анализируя эти данные, ученые заметили, что многие женщины отмечали ослабление или прекращение мигрени, когда у них происходили сбои в менструации или начиналась менопауза. Это наблюдение заставило авторов статьи проверить, может ли быть связан эстроген, главный женский половой гормон, с нарушениями в работе так называемых тройничных нервных узлов, одних из главных очагов мигрени.

Для этого ученые сопоставили то, как были распределены по мозгу рецепторы TRPV1 и нервные клетки, реагирующие на эстроген. Как оказалось, многие из них совпадали, причем большая часть таких нейронов находилась внутри тройничных узлов.

Эти нервные клетки, как объясняют ученые, становятся более активными и чувствительными к внешним сигналам, если они находятся внутри среды, насыщенной эстрогеном. Соответственно, неправильная работа этих клеток или избыток женского гормона будут способствовать развитию мигрени.

С мужчинами такое случается крайне редко, что объясняет, почему представители сильного пола примерно в три раза реже страдают от подобных болей.

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