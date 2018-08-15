Точный гороскоп на среду

Деятельная атмосфера сегодняшнего дня может вас удивить: звезды гороскопа склоняют к терпению и трудолюбию. Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться - найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко. В отношениях с окружающими, и особенно с любимым человеком, не принимайте поспешных решений, поскольку повышенная обидчивость (отличительная особенность дня) может стать причиной ухудшения отношений, досадных конфликтов и недоразумений.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать - ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Овну взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил - к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Телец

Контакты Тельца с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Телец - ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.

Близнецы

Близнецы поймут смысл выражения "Вся жизнь - театр", ведь они будут играть в спектакле главную роль! Ощущение, что они находятся на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Близнецов весь день, заставляя их вести себя соответственно - то есть демонстративно. Более того, Близнецы способны сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько их не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Близнецам не следует слишком уж жалеть себя - если повод действительно есть, пусть лучше за них это сделают другие.

Рак

Звезды гороскопа обещают Раку тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Раку не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Раку сегодня необходимо избегать - даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Лев

Лев будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то сегодня он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Лев невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Дева

Дева будет вынуждена то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что ее ожидают проблемы с деньгами - просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Дева разобралась со своим личным бюджетом, посчитала прибыль и составила бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Дева не прогадает!

Весы

Сегодня работоспособность Весов может удивить даже их самих, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Весы смогут сосредоточиться на ней и в итоге - подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Весам как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Весы будут демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Скорпиона к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня - идеальный день для того, чтобы Скорпион подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы - когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Стрелец

Стрелец имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Стрельца будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Козерог

Козерогу необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Козерог готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Козерогу следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, - вот все, что нужно Козерогу, чтобы свернуть сегодня горы!

Водолей

Водолей будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Водолею не откладывать это на другой день. Не важно, кто это - любимый человек Водолея, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Рыбы

Рыбам может казаться, что они всеми силами пытаются избежать конфликтов, но конфликты сами находят их. Противостояния, обиды на пустом месте - все это будет пышным цветом расцветать там, где появляются Рыбы. На самом же деле причиной недоразумений будут именно они: день обещает выдаться горячим на эмоции, и им достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Рыбы не хотят провести день в спорах, им стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

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