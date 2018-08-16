Новый Suzuki Jimny превратили в миниатюрный Гелендваген - ФОТО
Ателье Liberty Walk известно тем, что выполняет самый безумный тюнинг суперкаров. На этот раз японцы превзошли себя, но, как ни странно, доработали не Ferrari или Lamborghini, а скромный Suzuki Jimny 2019. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Новый Suzuki Jimny превратили в маленький Гелик. Собственно, за основу взяли тюнинг Mercedes-Benz G-Class от того же Liberty Walk.
Тюнинг Suzuki Jimny 2019 включает новую решетку радиатора и бампер в стиле Mercedes G-Class AMG. У него новый капот с отделкой "под карбон", а колесные арки расширены, чтобы поместить диски большего диаметра. Кроме того, на крыше появились дополнительные фары и спойлер.
На фото Suzuki Jimny можно даже заметить боковой выхлоп. Правда, двигатель внедорожника остался прежним. Это 1,5-литровая бензиновая четверка мощностью 102 л. с. Так что едет внедорожник не так эффектно, как выглядит.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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