Honda показала обновленный HR-V для Европы - ФОТО

Маленький кроссовер изменили снаружи, доработали салон, расширили ему оснащение и поставили на новый мотор, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

У субкомпактного Honda HR-V 2019 модельного года - новые бамперы и фонари (теперь светодиодные, задние - с затемнением), а фары теперь оснащены прожекторными линзами с модернизированными светодиодными дневными ходовыми огнями, которые ставятся по умолчанию.

У 17-дюймовых колесных дисков - новый дизайн, а выхлопная труба - с хромированным наконечником. На выбор есть восемь цветов кузова.

В салоне установлены измененные кресла водителя и переднего пассажира с новой набивкой и спинками. Вместо стандартной тканевой обивки теперь используется материал более высокого качества, а в максимальной комплектации салон обит кожей по умолчанию.

Также была усилена шумоизоляция. Добавили больше изолирующих материалов - например, вокруг поперечной перегородки кузова и колесных арок, а также в капот и в дверные панели. В зависимости от модификации, HR-V 2019 модельного года может быть впервые оснащен технологией Active Noise Cancellation (ANC). Система разработана для подавления низкочастотных шумов в салоне. Для этого она отслеживает звуки с помощью двух бортовых микрофонов, а затем перекрывает их противофазными аудиосигналами через динамики.

С момента запуска Honda HR-V 2019 модельного года будет оснащаться 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем i-VTEC, мощностью 130 л.с. и максимальным крутящим моментом в 155 Нм при 4 600 оборотах в минуту. Разгон с нуля до 100 км/ч составляет 10,2 секунды в случае если автомобиль оснащен механической коробкой передач - или же 10,9 секунды с опционально доступным вариатором.

Двигатель i-VTEC тоже был доработан. Изменена технология хонингования для снижения трения между поршнями и цилиндрами. Трение в цепи ГРМ также было снижено, что увеличило ее ресурс.

Ожидается, что европейские поставки HR-V 2019 модельного года с 1,5-литровыми i-VTEC стартуют с октября этого года.

Более спортивная версия с 1,5-литровыми наддувным VTEC Turbo (мощность пока не называется) будет доступна с весны 2019 года наряду с версией с 1,6-литровым дизелем i-DTEC.

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