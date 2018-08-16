Невероятная история жизни самого богатого человека Азии

В самом большом городе Индии стоит самое дорогое частное здание в мире - башня "Антилия". Её постройка обошлась в $1 млрд, это резиденция самого богатого человека в Азии Мукеша Амбани. В июле он обошёл создателя интернет-гипермаркета Alibaba Джека Ма в рейтинге Bloomberg на $6 млрд. Состояние Амбани - $48 млрд. Ему 61 год, живёт с семьёй в Мумбае и обожает болливудские фильмы. Его собственная жизнь могла бы стать сюжетом индийской мелодрамы, ведь в ней есть наследство, большая ссора с родным братом, любовь, коварство и примирение. Историю жизни самого богатого человека Азии расскажет Day.Az со ссылкой на secretmag.ru.

Семейные традиции

Отец, Дхибурхай Амбани, много лет работал секретарём в британском порту, смог скопить небольшой капитал и открыть собственное дело. Начинал с торговли пряностями и шерстью, а позже, в 1966 году, основал Reliance Industries и начал производить текстиль и другие ткани. Через 11 лет фабрика стала такой большой, что вышла на биржу, а в конце 70-х занялась производством полиэстера, синтетического материала, который получают в процессе переработки нефтепродуктов.

Дела продолжали идти в гору. В начале 80-х Мукеш Амбани, старший сын в семье, присоединился к отцу и начал работать в семейной компании. К тому времени он отучился в университете, получил степень по химии и начал получать MBA в Стэнфорде, но не закончил - вернулся в Индию, чтобы помогать вести семейный бизнес. Энергичный молодой человек уговорил отца вложиться в перспективный рынок телекоммуникаций и построить собственный нефтеперерабатывающий завод.

Башня "Антилия"

В 2002 году Амбани-старший умер, не оставив завещания. И тут на сцене появился младший брат Мукеша - Анил.

Распри

Анил Амбани тоже работал в семейном бизнесе. Вместе с Мукешем они несли гроб с телом отца. После похорон старший сын стал председателем совета директоров, а Анил получил кресло вице-президента.

Братья всегда были очень разными. Мукеш - хозяйственный, скрытный, консервативный, рано женился на школьной учительнице, которую для него присмотрел отец. Анил - общительный западник со свободными взглядами и интересом к новым технологиям. До 1983 года Анил учился в Уортонской школе бизнеса в Пенсильвании, в 1991 году женился на известной болливудской актрисе Тине Муним, невеста была старше жениха на три года.

Анил всегда был на виду, много общался с журналистами и получил звание "Бизнесмен года" от влиятельного индийского журнала Business India в 1998 году, на два года раньше, чем его старший брат. Пока был жив отец, братья работали вместе, но после его смерти вместо того, чтобы удачно дополнять друг друга, управляя компанией, они начали ссориться.

Анил Амбани



Мукеш - человек, который стремится держать всё под личным контролем. Так о нём говорят коллеги и партнёры. Он потихоньку начал отстранять Анила от его обязанностей. При жизни отца Анил был казначеем компании и занимался инвестициями, но совет директоров под управлением старшего брата лишил его этих функций, а в 2004 году передал права распоряжаться всеми финансами лично Мукешу. Тогда Анил написал открытое письмо на четырёх страницах, суть которого сводилась к тому, что Мукеш разрушает корпоративную культуру и особый дух компании.

Вообще, отец Амбани действительно благоволил старшему сыну больше, чем младшему. В 1999 году, когда Reliance Industries запускала телеком-оператора Reliance Infocomm, в брошюре, посвящённой старту амбициозного проекта, не было ни фотографии, ни упоминания младшего брата. Анил, вероятно, обижался - на ту презентацию, например, он не пришёл, но авторитет брата не оспаривал. Близкие к нему источники рассказывали изданию India Today, что младший брат был готов играть вторую роль и не собирался посягать на лидерство старшего. Но когда его стали сдвигать с его позиции - возмутился. Тем более что в окружении Мукеша тут же нашлись кузены и племянники, желающие стать его правыми и левыми руками.

Братья перестали общаться, Анилу отключили корпоративный телефон, в прессу стали просачиваться слухи и подробности семейных разборок, а котировки компании начали падать. На свободном рынке в то время торговалось 13,48%, 46,67% принадлежало семье Амбани, остальное находилось в руках иностранных инвесторов. Всё это время, кстати, братья жили под одной крышей в 14-этажном особняке "Морской бриз". В доме работал специальный персонал, который следил за тем, чтобы Мукеш и Анил случайно не встретились, например, в лифте.

Наконец, в 2005 году мать поссорившихся наследников убедила их разделить компанию. Мукешу достались в управление нефтеперерабатывающая отрасль и нефтехимия, а также текстильное производство. Анил получил проекты, связанные с телекоммуникацией и электроэнергетикой. Ещё несколько лет братья по инерции судились друг с другом за те или иные проекты, но в 2010 году наконец разошлись окончательно - каждый повёл свою часть компании в свою сторону.

Новые проекты старшего Амбани

Мукеш продолжает заниматься нефтедобычей и нефтепереработкой: он построил сеть автозаправок и вывел её на биржу, продал долю в одном из месторождений британской BP. Стоимость гиганта Reliance Industries превысила $100 млрд.

В 2014 году Мукеш увлёкся идеей сделать хороший интернет в Индии доступным каждому. Он вложил в новую компанию Reliance Jio $33 млн и запустил сеть бесплатного 4G в 2015 году. А ещё через год представил миру собственный смартфон LYF - устройство быстро, всего за несколько месяцев, стало самым продаваемым в Индии.

Мукеш и Нита Амбани



В 2017 году невиданная щедрость миллиардера иссякла, интернет стал платным - Амбани изначально предупреждал, что компания будет бесплатно обслуживать абонентов всего семь месяцев. К этому времени к 4G-сети Мукеша подключилось больше 100 млн человек, и 72 млн пользователей оплатили услуги компании в тот день, когда их об этом попросили.

Мукеш не случайно выбрал интернет новой сферой своих интересов. Последние несколько лет он старается выглядеть более современным и открытым миру. Он посещает разные мероприятия, спортивные и культурные, спонсирует талантливых индийцев, в том числе предоставляет гранты на обучение в Стэнфорде (который сам не окончил), больше улыбается и занимается благотворительностью с помощью жены Ниты. Экономика Индии меняется, и Амбани не хочет выпасть из обоймы, оставшись навсегда мрачным нефтяным олигархом. "Данные - это новая нефть", - говорит он и мечтает, как Jio возглавит диджитализацию всех сфер жизни в Индии. Кроме того, у него есть цель - стать самым богатым человеком в мире.

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