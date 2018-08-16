Катастрофы, которые скрывали власти СССР

Серьезные происшествия в Советском союзе сразу замалчивались. А трагические инциденты происходили в самых разных отраслях жизни, в том числе и в сфере перевозки пассажиров. Со времен СССР сохранились данные о трех жутких катастрофах, сведения о которых скрывали власти. О них расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com

Столкновение в небе

В 1979 году над Каменском, который назывался Днепродзержинском, имело место ужасное столкновение двух пассажирских самолетов Ту-134.



Вследствие крушения погибли абсолютно все, кто был на борту, а именно 178 человек. Поэтому власти приняли решение скрывать произошедшее. Причиной инцидента стала неопытность и халатность молодого авиадиспетчера.

Падение

В 1981 году в небе над территорией Ленинграда из-за крушения самолета погибли члены командования Тихоокеанского флота СССР. В результате инцидента из жизни ушли 52 человека, в числе которых оказались 6 адмиралов.



У Ту-104 неожиданно возникли неполадки, которые спровоцировал слишком большой вес груза. Как сумело установить следствие, экипаж лайнера знал о перегрузке, но ничего не сообщил вышестоящим офицерам.

Мост

В 1983 круизный теплоход "Александр Суворов" на полной скорости врезался в несудоходный пролет Ульяновского моста. После столкновения он остался без значительной части корпуса, но большие потери среди пассажиров повлекло то, что во время инцидента по мосту двигался грузовой поезд.

На теплоход обрушился весь груз, а в результате трагедия унесла жизни 600 человек.

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