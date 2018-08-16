Дженнифер Энистон заговорила о продолжении сериала «Друзья»
Актриса Дженнифер Энистон в недавнем интервью призналась, что иногда обсуждает с экс-коллегами о возможном воссоединении. По ее словам, даже когда сериал еще не закончился, главных героев уже регулярно спрашивали, планируют ли они вернуться на экран в продолжении культового сериала, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
"Это была лучшая работа в моей жизни. Не знаю, как бы все это выглядело сегодня... Никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства... Так много сериалов возрождают - и вполне успешно", - говорит актриса.
Энистон также поделилась интересной информацией о том, что, оказывается, Мэтту ЛеБлану, исполнителю роли Джоуи, не нравятся все эти слухи о воссоединении, но "возможно, остальным актерам удастся уговорить его".
"Друзья" - американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Его признали одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус". Миллионы поклонников до сих пор втайне ждут продолжения любимого сериала.
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