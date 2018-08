Сможете ли вы решить головоломку, с помощью которой набирают шпионов в Британии?

Агентство по прослушиванию Центра правительственной связи Британии (GCHQ) использует эту головоломку в качестве инструмента для набора персонала. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, если вам удастся решить эту головоломку, возможно, вы сможете стать неплохим шпионом.

В январе 2018 Радио BBC-4 т в своей ежедневной утренней рубрике "Головоломка дня" запустило в эфир головоломку, предоставленyю Национальным центром кибербезопасности (NCSC). Они надеялись заинтересовать задачкой девушек-подростков с тем, чтобы набрать 12-13-летних школьниц для обучения шпионажу. Хоть задача и была рассчитана на подростков, всё же она не так проста.

Вот эта головоломка

"Thirteen rotters stole my answer and they ROTated it by 4 and then ROTated it by 10 and all I have left is Uccr ziqy hc ozz QmpsfTwfgh Uwfzg! - can you help me get my answer back?"

В переводе на русский это звучит так: "Тринадцать подлецов украли мой ответ и сдвинули буквы в нем на 4 позиции, а потом ещё на 10, и всё, что осталось у меня в итоге - Uccr ziqy hc ozz QmpsfTwfgh Uwfzg! Поможете мне получить обратно мой ответ?"

Вот несколько советов для решения этой задачки. Эта головоломка - пример шифра Цезаря, такого вида словарной игры, в котором каждая буква послания заменяется буквой, находящейся на некотором постоянном числе позиций левее или правее неё в алфавите. Представьте себе кубик Рубика из букв. Новостной портал Business Insider утверждает, что слова "тринадцать подлецов" и есть ключ. Подлец на английском будет ROTter, а передвинуть - ROTate, соответственно ссылка идёт на производный от шифра Цезаря шифр ROT-13, сдвигающий каждую букву на 13 позиций в алфавите.

Ответ можно посмотреть здесь.

